अब किसानों की बढ़ेगी आय? सरकार ने 3 सहकारी समितियों के निर्माण को दी मंजूरी

सरकार ने बुधवार को जैविक उत्पादों, बीज और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तीन नई सहकारी समितियों की स्थापना करने का फैसला किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया.

मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, ''सहकारिताओं का सीधा संबंध किसानों की आय और कृषि उत्पादन से जुड़ी हैं. यह ग्रामीण भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. इस संबंध में कैबिनेट ने आज सहकारिता के क्षेत्र में तीन मुख्य फैसले लिए.

The Cabinet, under PM Shri @narendramodi ji, has approved a national-level multi-state cooperative organic society under Multi State Cooperative Societies Act, 2002



