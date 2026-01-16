scorecardresearch
 
अब Flipkart पर मिलेंगे सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के बीज, NSC ने दी जानकारी

बेस्ट क्वालिटी के बीजों को अब आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart की मदद से ऑनलाइन मंगा सकते हैं. आपको बेस्ट बीज सस्ते दामों पर आसानी से मिल सकेंगे. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने इसकी जानकारी दी है.

सस्ते दामों पर ऑनलाइन बीज मिलेंगे. (Photo: Pexels)
घर पर ताजी सब्जियां, फल या फूल उगाना फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसके लिए सही बीज चुनना जरूरी होता है. अच्छे बीज पौधों की बेहतर ग्रोथ और भरपूर पैदावार में मदद करते हैं. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) उत्तम क्वालिटी के बीज बेहद किफायती दामों पर उपलब्ध कराता है. आप 100 रुपये से कम में भी कई बीजों को ऑर्डर कर सकते हैं.

आप फल, सब्जी और फूलों के बीज खरीदने के लिए एनएससी के ऑनलाइन स्टोर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी मदद से घर बैठे ही अपनी पसंद के बीज ऑर्डर किए जा सकते हैं. आप अपने बगीचे या किचन गार्डन में फल-सब्जी या फूल लगा सकते हैं. वहीं, अब एनएससी के बेस्ट और भरोसेमंद बीज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर भी उपलब्ध होंगे. इसकी जानकारी एनएससी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है.

Flipkart पर मिलेंगे बीज

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि अब आप फ्लिपकार्ट की मदद से एनएससी के बेहतरीन क्वालिटी वाले बीज खरीद सकते हैं. एनएससी ने ऐश गार्ड (सफेद कद्दू) के बीजों की जानकारी भी दी है. आप सिर्फ 80 रुपये में 5 ग्राम Ash Gourd की ‘काशी धवल’ वैरायटी के बीज ऑर्डर कर सकते हैं और भरपूर उपज पा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: सर्दियों में खिल उठेगा आपका गार्डन, "सर्दियों में खिल उठेगा आपका गार्डन, बस उगा दें ये खास फूल के बीज

आप कद्दू, लौकी, प्याज, टमाटर जैसी कई सब्जियों के साथ-साथ रंग-बिरंगे फूलों के बीज एनएससी के ऑनलाइन स्टोर से भी आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं. यहां आपको सर्दियों में घर पर उगाने के लिए बेहतरीन क्वालिटी के फूलों के बीज भी मिलेंगे, जो आपके घर या गार्डन को और खूबसूरत बनाने में मदद करेंगे.

