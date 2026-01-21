पीले फूलों से खिल उठेगा गार्डन, बसंत पंचमी पर बोएं ये 5 तरह के बीज

बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर पीले फूलों का खास महत्व माना जाता है. इस मौके पर आप बेस्ट क्वालिटी के बीज बोकर अपने घर-आंगन को सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं. पीले फूल न केवल वातावरण को खुशनुमा बनाते हैं, बल्कि आपको पॉजिटिविटी देने में भी मदद कर सकते हैं. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) उच्च गुणवत्ता वाले फूलों के बीज ऑनलाइन उपलब्ध करा रहा है, जिन्हें आप घर बैठे आसानी से मंगाकर बसंत पंचमी के मौके पर बो सकते हैं.

घर पर उगाएं ये खास 5 पीले फूल

Calendula Flower या पॉट मैरीगोल्ड फेमस फूलों में से एक माने जाते हैं. इसके चमकदार पीले फूल देखने में खूबसूरत लगते हैं. माय स्टोर के अनुसार इस फूल में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं. आप इन प्यारे फूलों को आसानी से गमले या बगीचे में उगा सकते हैं.

बीज बोने के लगभग 2.5 से 3 महीने बाद इनसे फूल खिलने लगते हैं. सही देखभाल से आप इन बीजों की मदद से सुंदर फूल पा सकते हैं. माय स्टोर पर यह बीज NSC Calendula Flower Seed नाम से उपलब्ध हैं. आप इसके 5 ग्राम बीजों को 100 रुपये में मंगा सकते हैं.

Coreopsis Lanceolata DBL Sunburst: ये फूल आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं. इसके सुंदर पीले फूलों को आप आसानी से बॉर्डर, कंटेनर या गार्डन के में उगा सकते हैं. माय स्टोर पर इसके बीज मात्र ₹45 प्रति ग्राम में उपलब्ध हैं. इन फूलों को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं.

Calliopsis ( Tinctoria) Tall Mix Flower: ये फूल आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. इसकी पंखुड़ियां अक्सर चमकदार पीली होती हैं और बीच का हिस्सा लाल-भूरा दिखाई देता है. बीज बोने के लगभग 8 हफ्ते बाद इनमें फूल खिलने लगते हैं. इस फूल के 1 ग्राम बीज आप मात्र 45 रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं.

Cosmos Brights Lights Mixed: इस फूल के बीज की मदद से आप भरपूर मात्रा में खूबसूरत पीले और नारंगी फूल पा सकते हैं. यह कम देखभाल में भी तेज धूप में अच्छी ग्रोथ करता है. यह फूल काफी आकर्षक होते हैं. माय स्टोर पर इसके बीज सिर्फ़ ₹45 प्रति ग्राम में उपलब्ध हैं.

NSC Pooja Flower seed yellow Combo: ये फूल पूजा थाली और होम गार्डनिंग दोनों के लिए बेहतरीन विकल्प बन सकते हैं. इस कॉम्बो पैक में तीन अलग-अलग पीले फूलों के बीज शामिल हैं. आप इसके 9 ग्राम बीज मात्र ₹160 में मंगा सकते हैं.

माय स्टोर के अनुसार, इन फूलों के बीज नॉट कैंसिलेबल और नॉट रिटर्नेबल हैं. आप इन्हें एक बार ऑर्डर करने के बाद न तो कैंसिल कर सकते हैं और न ही वापस कर सकते हैं. ऑर्डर करने से पहले सभी आवश्यक जानकारी ध्यान से पढ़ लें.

अधिक जानकारी या आर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

