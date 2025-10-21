'आपकी मां ने...', ट्रंप-पुतिन मुलाकात पर हुआ सवाल तो रिपोर्टर पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोमवार को हफ़िंगटन पोस्ट के एक रिपोर्टर पर जमकर हमला बोला और उसे 'वामपंथी हैकर' कह दिया, क्योंकि रिपोर्टर ने उनसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन में युद्ध खत्म करने पर चर्चा के लिए होने वाली आगामी बैठक के बारे में सवाल किया था.

यह बहस तब और बढ़ गई जब ट्रंप की आलोचनात्मक कवरेज के लिए पहचाने जाने वाले एक सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर एसवी डीटीई ने लेविट को मैसेज भेजकर पूछा कि बुडापेस्ट में होने वाले इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के लिए स्थान किसने चुना है.

लेविट ने एक वायरल वाक्य के साथ जवाब दिया, "तुम्हारी मां ने चुना है."

बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने जवाब का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, "संदर्भ के लिए, हफ़िंगटन पोस्ट के एसवी डीटीई तथ्यों में रुचि रखने वाले पत्रकार नहीं हैं. वह एक वामपंथी हैकर हैं, जिन्होंने कई साल से लगातार राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला किया है और लगातार मेरे फोन पर डेमोक्रेट बातों की बौछार करते रहते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "डेट की फ़ीड पर एक नज़र डालिए, यह ट्रंप-विरोधी निजी डायरी जैसी लगती है. असली पत्रकार होने का ढोंग रचने वाले एक्टिविस्ट्स इस पेशे का अपमान करते हैं."

कब होगी ट्रंप-पुतिन की मुलाकात?

व्हाइट हाउस ने पहले से तय ट्रंप-पुतिन समिट की सटीक तारीख या जगह की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह मुमकिन है कि अगले दो हफ़्तों के अंदर बुडापेस्ट में आयोजित होगा. 15 अगस्त को अलास्का में हुई उनकी पिछली बैठक बिना किसी प्रगति के खत्म हो गई थी, क्योंकि पुतिन ने कथित तौर पर ट्रंप के तत्काल युद्धविराम के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था.

इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपनी बातचीत को पॉजिटिव बताया और कहा कि इस यात्रा के बाद यूक्रेन अब 25 पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों के लिए एक अनुबंध तैयार कर रहा है. पिछले हफ़्ते वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात की थी.

ज़ेलेंस्की ने कहा, "ट्रंप और उनकी टीम के साथ दो घंटे से ज़्यादा वक्त तक चली कई दौर की चर्चा के बाद, मेरे विचार से उनका संदेश सकारात्मक है कि हम अग्रिम पंक्ति में जहां हैं, वहीं खड़े हैं."



