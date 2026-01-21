scorecardresearch
 
ट्रंप की टैरिफ चाल उल्टी पड़ेगी… भारत-यूरोपीय यून‍ियन की ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ से दुनिया में क्या बदलेगा?

यूरोपीय संघ (EU) और भारत के बीच होने वाला यह समझौता दुनिया के सबसे बड़े सौदों में से एक हो सकता है, क्योंकि दोनों मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा प्रतिनिधित्व करते हैं.

दिल्ली में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (File Photo: Reuters)
डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति अब उल्टा असर दिखाने लगी है. कनाडा द्वारा चीन के साथ किए गए अलग तरह के वाहन व्यापार समझौते के बाद अब यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भारत के साथ एक बड़े मेगा डील का ऐलान किया है. इस डील को ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ भी कहा जा रहा है.

यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुईस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन 25 से 27 जनवरी के बीच भारत के राजकीय दौरे पर आने वाली हैं. यह दौरा 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान होगा, जहां दोनों मुख्य अतिथि होंगे. इसके साथ ही 27 जनवरी को दोनों नेता 16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता भी करेंगे.

भारत और EU मिलकर कितने बड़े हैं?

यूरोपीय संघ और भारत के बीच होने वाला यह समझौता दुनिया के सबसे बड़े सौदों में से एक माना जा रहा है. EU में 27 देश शामिल हैं, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन और पोलैंड जैसे देश शामिल हैं. EU की कुल आबादी करीब 45 करोड़ है. भारत और EU की कुल आबादी मिलाकर 191.3 करोड़ होती है, जो कि दुनिया की कुल आबादी का 23 प्रतिशत है.

वर्ल्ड बैंक के आंकड़े कहते हैं कि अगर नाममात्र GDP (Nominal GDP) की बात करें तो 2024 में भारत और EU की संयुक्त GDP 23.41 ट्रिलियन डॉलर रही, जो कि वैश्विक GDP का 21 प्रतिशत है. 

निर्यात के मामले में, भारत और यूरोपीय यून‍ियन मिलकर दुनिया के कुल निर्यात का 33 प्रतिशत और कुल आयात का 32 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं.


भारत-EU व्यापार

EU, भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. 2024 में भारत और EU के बीच 120 अरब यूरो का वस्तु व्यापार हुआ, जो भारत के कुल व्यापार का 11.5 प्रतिशत है. 

भारत से EU को होने वाले प्रमुख निर्यात

मशीनरी और उपकरण
केमिकल्स
बेस मेटल
खनिज उत्पाद
टेक्सटाइल

EU से भारत के आयात

मशीनरी और उपकरण
परिवहन उपकरण
केमिकल्स

बता दें कि पिछले एक साल में भारत का EU को निर्यात तेजी से बढ़ा है, जबकि EU से आयात में मामूली बढ़ोतरी हुई है. साल 2024 में भारत ने EU को 71.3 अरब यूरो का निर्यात किया और EU से 48.8 अरब यूरो का आयात किया. 

सिर्फ व्यापार नहीं, निवेश भी बड़ा फैक्टर

भारत और EU का रिश्ता सिर्फ सामानों के व्यापार तक सीमित नहीं है. यूरोपीय संघ के मुताबिक भारत में करीब 6,000 यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं.  EU का भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) भी तेजी से बढ़ा है.

2019 में EU का FDI स्टॉक 82.3 अरब यूरो था, जो कि साल 2023 में EU का FDI स्टॉक: 140.1 अरब यूरो था. इस तरह EU, भारत के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में शामिल हो गया है. वहीं दूसरी ओर,EU में भारत का FDI स्टॉक 10.2 अरब यूरो है.

