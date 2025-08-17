scorecardresearch
 

व्हाइट हाउस में होगी ट्रंप के साथ जेलेंस्की की बड़ी वार्ता, यूरोपीय और नाटो देशों के नेता भी रहेंगे मौजूद

जेलेंस्की ने ब्रसेल्स में यूरोपीय नेताओं से कहा कि, "यूरोप की एकता 2022 जैसी ही मज़बूत रहनी चाहिए. यह शांति हासिल करने और हत्याओं को रोकने के लिए बेहद आवश्यक है. हमें वास्तविक बातचीत चाहिए, जो मौजूदा मोर्चे की लाइन पर शुरू हो सकती है."

ट्रंप सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ पुतिन की योजना पर चर्चा करेंगे. (Photo: एएफपी)
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे. इस बैठक में यूरोपीय संघ, नाटो और कई बड़े यूरोपीय देशों के नेता भी ज़ेलेंस्की का साथ देंगे.

यूरोपियन कमीशन की मुखिया उर्सला वॉन डेर लेयेन ने जेंलेंस्की से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेस करते हुए रविवार को पुष्टि की कि वह भी इस बैठक में जेलेंस्की के साथ मौजूद रहेंगी.

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, नाटो महासचिव मार्क रुटे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर भी व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ ट्रंप से मुलाकात करेंगे.

यह भी पढ़ें: खत्म होगी जंग या तूफान से पहले की शांति? अलास्का से गदगद होकर लौटे पुतिन, अब ट्रंप-जेलेंस्की की मीटिंग पर सबकी नजरें

जेलेंस्की का पोस्ट

जेलेंस्की ने रविवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, कि उन्होंने यूरोपीय नेताओं के सामने ट्रांसअटलांटिक एकता, शांति प्रयासों, क्षेत्रीय मुद्दों और सुरक्षा गारंटी पर यूक्रेन की स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि यूरोप 2022 की तरह एकजुट रहे. इस मजबूत एकता से ही वास्तविक शांति हासिल की जा सकती है."

उन्होंने पुतिन पर हमला करते हुए कहा कि पुतिन हत्याएं नहीं रोकना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करना होगा. ज़ेलेंस्की ने कहा कि वास्तविक बातचीत वहीं से शुरू हो सकती है, जहां अभी फ्रंट लाइन है.

अमेरिका और यूरोप से मांगी सुरक्षा

उन्होंने कहा कि यूक्रेन का संविधान जमीन का सौदा या उसे छोड़ने की अनुमति नहीं देता. उन्होंने यह भी कहा कि अगर रूस बातचीत से इनकार करता है तो नए प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए. साथ ही उन्होंने अमेरिका और यूरोप से सुरक्षा गारंटी की मांग दोहराई.

यह भी पढ़ें: पुतिन से मीटिंग के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को मिलाया फोन, 'सीजफायर' पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कही ये बात

इस बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिका रूस के पक्ष में किसी सौदे पर न पहुंचे. यूरोप और नाटो नेताओं की सामूहिक उपस्थिति एक मज़बूत संकेत है कि ज़ेलेंस्की को किसी तरह का दबाव झेलना न पड़े, जैसा कि फरवरी में उनकी पिछली ट्रंप बैठक के दौरान हुआ था.

