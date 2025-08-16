scorecardresearch
 

Feedback

पुतिन से मीटिंग के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को मिलाया फोन, 'सीजफायर' पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कही ये बात

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अलास्का में एक शानदार और सफल दिन रहा. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात बहुत अच्छी रही, उसी तरह देर रात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं, जिनमें नाटो महासचिव भी शामिल हैं, उनसे हुई बातचीत भी सकारात्मक रही. वहीं, ज़ेलेंस्की ने सोमवार को वॉशिंगटन जाने का ऐलान किया.

Advertisement
X
जेलेंस्की सोमवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगे (File Photo: AP)
जेलेंस्की सोमवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगे (File Photo: AP)

यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए सहयोग करने को तैयार हैं. ट्रंप से बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की ने सोमवार को वॉशिंगटन जाने का ऐलान किया.एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बताया कि व्लादिमीर पुतिन युद्धविराम की बजाय व्यापक शांति समझौते को प्राथमिकता देते हैं. इसके बाद ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के प्रस्ताव का समर्थन किया कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय बैठक होनी चाहिए.

ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन शांति लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. अहम मुद्दों पर नेताओं के स्तर पर बातचीत होनी चाहिए और त्रिपक्षीय प्रारूप इसके लिए उपयुक्त है. उन्होंने कहा कि यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी बातचीत के हर फेज में होनी चाहिए, ताकि ठोस सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित हो सके. 

दरअसल, अलास्का में हुई ट्रंप-पुतिन की मुलाकात में रूस-यूक्रेन युद्धविराम पर कोई समझौता नहीं हुआ है. इसके बाद ट्रंप ने अलास्का से वॉशिंगटन लौटते समय ज़ेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं को फोन मिलाया. यूक्रेनी नेता के साथ ये टेलीफोनिक बातचीत करीब एक घंटे से ज़्यादा समय तक चली. एक्सियोस के अनुसार माना जा रहा है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से युद्धविराम के बजाय तेज़ शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए कहा है.

ज़ेलेंस्की ने त्रिपक्षीय बैठक का समर्थन किया

सम्बंधित ख़बरें

Trump and Putin meet, no decision on a ceasefire! Now all eyes are on Zelensky.
ट्रंप-पुतिन की मुलाकात में यूक्रेन युद्धविराम पर नहीं फैसला, अब जेलेंस्की पर नजरें 
अलास्का में ट्रंप-पुतिन की वार्ता में शांति पर आशावादी संकेत (Photo: AFP)
यूक्रेन सीजफायर का ऐलान नहीं... ट्रंप-पुतिन बोले- अलास्का में पॉजिटिव रही मीटिंग, खुलेगी शांति की राह 
अलास्का में ट्रंप-पुतिन की वार्ता रही सकारात्मक (Photo: AFP)
'नमस्ते पड़ोसी...' जब पुतिन ने किया अलास्का में ट्रंप का वेलकम, 3 घंटे चली मीटिंग 
अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने की साझा प्रेस वार्ता (Photo: AFP)
सीजफायर नहीं, लेकिन यूक्रेन युद्ध पर मिले सकारात्मक संकेत... अलास्का में ट्रंप-पुतिन की बैठक खत्म 
Hillary Clinton challenges Trump to end the Russia-Ukraine war
'मैं ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करूंगी, लेकिन एक शर्त...', बोलीं हिलेरी क्लिंटन 

ज़ेलेंस्की ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी लंबी और सार्थक बातचीत हुई. उन्होंने यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय बैठक के ट्रंप के प्रस्ताव का समर्थन किया. ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया कि यूक्रेन शांति स्थापित करने के लिए पूरी ताकत से काम करने की अपनी तत्परता की पुष्टि करता है. 

Advertisement

पुतिन से मुलाकात अच्छी रही, अब जेलेंस्की से होगी बात: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अलास्का में एक शानदार और सफल दिन रहा. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात बहुत अच्छी रही, उसी तरह देर रात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं, जिनमें नाटो महासचिव भी शामिल हैं, उनसे हुई बातचीत भी सकारात्मक रही. सभी ने तय किया कि रूस–यूक्रेन युद्ध खत्म करने का सबसे बेहतर रास्ता सीधे शांति समझौते की ओर बढ़ना है, न कि केवल युद्धविराम, जो अक्सर टिकता नहीं है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सोमवार दोपहर को ओवल ऑफिस (व्हाइट हाउस) आएंगे. अगर सब ठीक रहा, तो फिर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात का कार्यक्रम बनेगा. इससे लाखों लोगों की ज़िंदगियां बच सकती हैं. 

'सीजफायर' को लेकर क्या बोले जेलेंस्की?

यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद उन्होंने यूरोपीय नेताओं के साथ भी बात की है. सभी का रुख़ साफ़ है. अब ज़रूरी है कि एक ऐसी शांति स्थापित हो जो स्थायी हो, न कि केवल रूस की आक्रमणकारी कार्रवाइयों के बीच एक और छोटा सा विराम. ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध में हो रही हत्याओं को तुरंत रोका जाना चाहिए. ज़मीन और आसमान दोनों में. साथ ही बंदरगाहों पर जारी हमले बंद होने चाहिए. उन्होंने मांग की कि सभी युद्धबंदियों और नागरिक कैदियों को रिहा किया जाए और रूस द्वारा अपहृत किए गए बच्चों को वापस लाया जाए. उन्होंने कहा कि अभी भी हज़ारों यूक्रेनी नागरिक कैद में हैं और उन्हें घर लौटाना बेहद ज़रूरी है.

Advertisement

रूस पर पाबंदियां लगाई जाएं

राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से बातचीत के बाद कहा कि अगर त्रिपक्षीय बैठक नहीं होती है या रूस ईमानदारी से युद्ध समाप्त करने से बचने की कोशिश करता है, तो उस पर और सख़्त प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि पाबंदियां रूस पर दबाव बनाने का सबसे असरदार हथियार हैं. ज़ेलेंस्की ने यह भी ज़ोर दिया कि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए यूरोप और अमेरिका दोनों की भागीदारी के साथ विश्वसनीय और लंबे समय तक चलने वाली गारंटी दी जानी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि यूक्रेन से जुड़े सभी अहम मुद्दों पर उसी की भागीदारी में चर्चा होनी चाहिए और किसी भी मसले, ख़ासकर क्षेत्रीय मामलों पर यूक्रेन को दरकिनार कर कोई फ़ैसला नहीं लिया जा सकता.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement