हाथों में हथकड़ी, आंखों पर पट्टी... अमेरिकी कब्जे में मादुरो, ट्रंप ने जारी की पहली तस्वीर

वेनेजुएला की राजधानी कराकस पर ताबड़तोड़ अमेरिकी हमले के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर जारी की है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. डोनाल्ड ट्रंप ने जो तस्वीर शेयर की है वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की है जो हथकड़ी में अमेरिकी फोर्सेज की गिरफ्त में हैं और उनके चेहरे पर काली पट्टी बांधी गई है. मादुरो को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो अपने बेडरूम में सो रहे थे. उन्हें घसीट कर कमरे से बाहर निकाला गया.

और पढ़ें

निकोलस मादुरो को USS Iwo Jima से ले जाया जा रहा अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अमेरिकी युद्धपोत USS Iwo Jima पर रखा गया है और उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है.

ट्रंप ने मादुरो को दी थी सीधी चेतावनी

ट्रंप ने इस हमले के बाद फॉक्स न्यूज को दिए टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने मादुरो से आत्मसमर्पण करने को कहा था. ट्रंप बोले, 'मैंने साफ कहा था कि आपको सरेंडर करना होगा.' उन्होंने बताया कि करीब एक हफ्ते पहले उनकी मादुरो से बातचीत हुई थी, ट्रंप के मुताबिक, हमारी चर्चा हुई, मैंने खुद उनसे बात की, लेकिन मेरा संदेश साफ था आपको सरेंडर करना होगा.'

यह बयान वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों के बाद सामने आया है, जिनके बाद डेल्टा फोर्स द्वारा मादुरो को पकड़े जाने का दावा किया गया. वेनेजुएला सरकार ने इन घटनाओं को ‘आक्रमण’ बताते हुए अंतरराष्ट्रीय मदद की मांग की है.

Advertisement

अमेरिका पहले से ही मादुरो सरकार पर ड्रग तस्करी के आरोप लगाता रहा है और ट्रंप प्रशासन महीनों से दबाव बना रहा था. 3 जनवरी को काराकस में धमाकों की खबरें आईं, जहां अमेरिकी सेना ने फुएर्ते तिउना और ला कार्लोटा जैसे ठिकानों को निशाना बनाए जाने का दावा किया था.





---- समाप्त ----