मादुरो के गिरफ्तार होते ही ट्रंप के पास आया एक फोन, जानिए 50 सेकेंड तक चली कॉल में क्या बातचीत हुई?

शनिवार तड़के जब दुनियाभर में वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की चर्चा हो रही थी, उसी दौरान एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है. दरअसल, ट्रंप ने शनिवार तड़के 4:21 बजे अपने 'ट्रुथ सोशल' पर ऑपरेशन की जानकारी दी और ठीक 10 मिनट बाद, 4:31 बजे, न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर टायलर पेजर ने सीधे राष्ट्रपति के निजी सेलफोन पर कॉल कर दिया.

पेजर के मुताबिक, “तीन बार रिंग बजी और ट्रंप ने खुद फोन उठाया. उन्होंने ‘हैलो’ कहा और मैं सीधे सवालों पर चला गया.” उन्होंने खुद को न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्टर बताते हुए वेनेजुएला में रातोंरात हुए ऑपरेशन पर सवाल पूछे. करीब 50 सेकंड की बातचीत में पेजर चार सवाल पूछ पाए, जिनमें कांग्रेस की मंजूरी और आगे की रणनीति शामिल थी.

हालांकि ट्रंप ने किसी संवेदनशील जानकारी का खुलासा नहीं किया और पेजर से कहा कि वे कुछ घंटों बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें. पेजर ने बताया कि ट्रंप ने कॉल करने पर कोई नाराज़गी नहीं जताई बल्कि यह उनके लिए असामान्य नहीं था, क्योंकि ट्रंप अक्सर पत्रकारों के फोन खुद उठाते हैं.

ट्रंप का सीधे प्रेस से संपर्क

यह दृश्य उस समय और ज्यादा हैरान करने वाला था, जब कराकस में हालात अराजक थे. पेजर के अनुसार, वे रात 1 बजे ही जाग चुके थे, जब उन्हें वेनेजुएला से खबर मिली कि राजधानी पर बमबारी हुई है. उसी उथल-पुथल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का सीधे प्रेस से बात करना एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहा था.

पेजर ने इसकी तुलना जो बाइडेन प्रशासन से करते हुए कहा कि चार सालों की रिपोर्टिंग में उन्हें कभी डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिला. एक बार संपर्क होने के बाद बाइडेन का नंबर तक बदल दिया गया था. इसके उलट, ट्रंप ने मीडिया स्पॉटलाइट को खुद आमंत्रित किया. सुबह 9:45 बजे तक पेजर मार-ए-लागो में थे, जहां राष्ट्रपति ‘विक्ट्री लैप’ की तैयारी में दिखे.

उधर, वेनेजुएला में हालात विस्फोटक बने रहे. ‘ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व’ नाम के इस मिशन में अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने कराकस समेत कई इलाकों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. इस कार्रवाई में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर देश से बाहर ले जाया गया.

अमेरिका का दावा है कि यह एक साल से चल रहे दबाव अभियान का नतीजा था. मादुरो पर पहले से ही ‘नार्को-टेररिज़्म’ के आरोप हैं और 2020 में अमेरिकी अभियोजकों ने उन पर ड्रग तस्करी की साजिश का मामला दर्ज किया था. रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली ने पुष्टि की कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मुताबिक मादुरो को अमेरिका में ट्रायल का सामना करना होगा.

वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने विदेशी सेना पर संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगाया, जबकि क्यूबा, ईरान और रूस ने इस ऑपरेशन की निंदा की. वहीं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जैवियर मिलेई ने इसे आज़ादी की जीत बताया. फिलहाल, वॉशिंगटन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वेनेजुएला का अगला कदम क्या होगा? NYT रिपोर्टर के सीधे फोन कॉल के बावजूद इसका जवाब अभी अधूरा है.

