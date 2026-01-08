'नार्को टेररिज्म नहीं, तेल की भूख...', वेनेजुएला की नई मुखिया रोड्रिगेज की ट्रंप को दो टूक

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने ट्रंप पर 'ऊर्जा के लालच' (energy greed) का आरोप लगाया और ड्रग तस्करी व मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर उनके दावों को झूठा बताया. ये आरोप उनके पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के कार्यकाल को लेकर लगाए गए थे.

वेनेजुएला की संसद को संबोधित करते हुए डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि वेनेजुएला एक बड़ी ऊर्जा शक्ति है. उन्होंने कहा कि यही वजह है कि देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उत्तर के देशों की ऊर्जा भूख वेनेजुएला के संसाधनों पर नजर रखे हुए है.

ट्रंप ने क्या दावा किया?

उनका यह बयान डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को वेनेजुएला सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और अमेरिका आने वाले कई सालों तक वेनेजुएला और उसके तेल भंडार पर नियंत्रण बनाए रखेगा. ट्रंप ने यह भी कहा था कि वेनेजुएला अमेरिका को वह सब कुछ दे रहा है, जो अमेरिका जरूरी मानता है.

'कोई समझौता एकतरफा नहीं होगा'

डेल्सी रोड्रिगेज ने साफ किया कि वेनेजुएला अमेरिका के साथ किसी एकतरफा समझौते को स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि उनका देश ऐसे ऊर्जा संबंधों के लिए तैयार है, जिनमें सभी पक्षों को फायदा हो और जो साफ तौर पर एक व्यावसायिक समझौते के तहत तय किए जाएं.

इससे पहले डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका के साथ तेल कारोबार खोलने के वेनेजुएला के फैसले का बचाव किया था. उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने की कोशिशों ने दोनों देशों के रिश्तों पर दाग छोड़ा है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के साथ व्यापार करना न तो असामान्य है और न ही गलत.

