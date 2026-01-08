scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'नार्को टेररिज्म नहीं, तेल की भूख...', वेनेजुएला की नई मुखिया रोड्रिगेज की ट्रंप को दो टूक

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ऊर्जा के लालच का आरोप लगाते हुए ड्रग तस्करी और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े उनके दावों को झूठा बताया. संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वेनेजुएला एक बड़ी ऊर्जा शक्ति है और इसी वजह से उसके संसाधनों पर नजर रखी जा रही है.

Advertisement
X
डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ऊर्जा के लालच का आरोप लगाया. (File Photo: ITG)
डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ऊर्जा के लालच का आरोप लगाया. (File Photo: ITG)

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने ट्रंप पर 'ऊर्जा के लालच' (energy greed) का आरोप लगाया और ड्रग तस्करी व मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर उनके दावों को झूठा बताया. ये आरोप उनके पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के कार्यकाल को लेकर लगाए गए थे.

वेनेजुएला की संसद को संबोधित करते हुए डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि वेनेजुएला एक बड़ी ऊर्जा शक्ति है. उन्होंने कहा कि यही वजह है कि देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उत्तर के देशों की ऊर्जा भूख वेनेजुएला के संसाधनों पर नजर रखे हुए है.

ट्रंप ने क्या दावा किया?

सम्बंधित ख़बरें

क्या राष्ट्रपति ट्रंप तीसरा विश्व युद्ध करवाने वाले हैं? देखें B&W
Venezuela
कभी अमीरी और शोहरत के लिए मशहूर... दस साल में वेनेजुएला कैसे हो गया वीरान
Oil Tanker US Seize Russian Super Weapon
जब्त तेल टैंकर से बढ़ा तनाव... अगर जंग हुई तो रूस के ये 5 हथियार अमेरिका पर पड़ेंगे भारी
वेनेजुएला में मौजूद तेल भंडार की बिक्री अब से अमेरिका ही करेगा. (Photo- AP)
वेनेजुएला अब अमेरिका का 'उपनिवेश', ट्रंप के ऐलान ने काट दिए दुनिया से रिश्ते
Donald Trump, Gustavo Petro
'कोकीन तस्कर' को व्हाइट हाउस क्यों बुला रहे ट्रंप? फोन पर एक घंटे बात भी की

उनका यह बयान डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को वेनेजुएला सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और अमेरिका आने वाले कई सालों तक वेनेजुएला और उसके तेल भंडार पर नियंत्रण बनाए रखेगा. ट्रंप ने यह भी कहा था कि वेनेजुएला अमेरिका को वह सब कुछ दे रहा है, जो अमेरिका जरूरी मानता है.

'कोई समझौता एकतरफा नहीं होगा'

डेल्सी रोड्रिगेज ने साफ किया कि वेनेजुएला अमेरिका के साथ किसी एकतरफा समझौते को स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि उनका देश ऐसे ऊर्जा संबंधों के लिए तैयार है, जिनमें सभी पक्षों को फायदा हो और जो साफ तौर पर एक व्यावसायिक समझौते के तहत तय किए जाएं.

Advertisement

इससे पहले डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका के साथ तेल कारोबार खोलने के वेनेजुएला के फैसले का बचाव किया था. उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने की कोशिशों ने दोनों देशों के रिश्तों पर दाग छोड़ा है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के साथ व्यापार करना न तो असामान्य है और न ही गलत.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement