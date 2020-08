ट्रंप के वीडियो कैंपेन में PM मोदी, भारतीय अमेरिकी वोटरों को लुभाने की कोशिश

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सबकी नजर भारतीय अमेरिकी वोटरों पर है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अपना पहला कॉमर्शियल वीडियो जारी किया, जिसका कैप्शन है '4 More Years'. इस वीडियो कैंपेन में हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप इवेंट का क्लिप भी है, जिसे ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबोधित किया था.

ट्रम्प विक्ट्री फाइनेंस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किम्बर्ली गुइलफ़ॉय ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, अमेरिका भारत के साथ एक महान संबंध रखता है और हमारे अभियान को भारतीय अमेरिकियों का बहुत समर्थन प्राप्त है. इस वीडियो को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी रिट्वीट किया.

'4 More Years' वीडियो कैंपेन की शुरुआत सितंबर 2019 में 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम की मेजबानी करने वाले स्टेडियम के स्टैंड और उत्साहपूर्ण भीड़ से होती है. वीडियो में पीएम मोदी के राष्ट्रपति ट्रंप का परिचय देते हैं. वह कहते हैं कि आपने (ट्रंप) मुझे 2017 में अपने परिवार से मिलवाया था, और आज मुझे आपको अपने परिवार से मिलवाने का सम्मान मिला.

America enjoys a great relationship with India and our campaign enjoys great support from Indian Americans! 👍🏻🇺🇸 pic.twitter.com/bkjh6HODev