अमेरिका ने 2025 में तोड़ा रिकॉर्ड, एक लाख से ज्यादा वीजा किए रद्द, 8 हजार विदेशी छात्रों को भी दिया झटका

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने 2025 में 1 लाख से अधिक विदेशी वीजा रद्द किए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. यह संख्या 2024 की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा है. ट्रंप प्रशासन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा से जोड़ा है.

2024 में अमेरिका ने 40 हजार वीजा रद्द किया था. (सांकेतिक तस्वीर)
अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2025 में रिकॉर्ड संख्या में विदेशी वीजा रद्द किए हैं. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, बीते साल 1 लाख से अधिक विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए, जो 2024 की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा हैं. 2024 में, जो कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल का अंतिम वर्ष था, उस दौरान करीब 40 हजार वीजा रद्द किए गए थे.

यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है और इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही पहले दिन जारी किए गए सख्त विदेशी वेटिंग आदेश से जोड़कर देखा जा रहा है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार, वीजा रद्द होने के ज्यादातर मामले बिजनेस और टूरिस्ट वीजा से जुड़े थे, जिनमें यात्रियों ने तय समय से ज्यादा अमेरिका में रहकर नियमों का उल्लंघन किया.

हालांकि, इस कार्रवाई की जद में छात्र और विशेष श्रेणी के विदेशी कर्मचारी भी आए. आंकड़ों के मुताबिक करीब 8 हजार विदेशी छात्रों और 2,500 विशेष श्रेणी के कामगारों का वीजा भी रद्द किया गया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि जिन छात्रों और कामगारों के वीजा रद्द किए गए, उनमें से ज्यादातर के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ आपराधिक मामले दर्ज थे.

अमेरिका ने एक लाख वीजा क्यों रद्द किया?

फॉक्स न्यूज के मुताबिक, विशेष श्रेणी के कामगारों में करीब 50 प्रतिशत मामलों में शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप थे. वहीं, 30 प्रतिशत वीजा मारपीट, हमला या अवैध रूप से बंधक बनाने जैसे मामलों में रद्द किए गए. बाकी 20 प्रतिशत मामलों में चोरी, बाल उत्पीड़न, नशे के सेवन और वितरण, धोखाधड़ी और गबन जैसे आरोप शामिल थे.

ड्रग्स रखने के लिए 500 छात्रों का वीजा रद्द

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार करीब 500 छात्रों के वीजा ड्रग्स रखने और उसकी सप्लाई से जुड़े मामलों में रद्द किए गए. इसके अलावा सैकड़ों विदेशी कामगारों पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों के चलते भी कार्रवाई की गई.

5.5 करोड़ लोगों के वीजा की निगरानी

अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने यह भी घोषणा की थी कि अमेरिका में वैध वीजा रखने वाले करीब 5.5 करोड़ विदेशी नागरिकों की समीक्षा की जाएगी. विदेश मंत्रालय के प्रिंसिपल डिप्टी प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि नई "कंटीन्यूअस वेटिंग सेंटर" के जरिए सख्त निगरानी जारी रहेगी.

