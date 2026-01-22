scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'टैरिफ के कारण भारत ने बंद कर दी रूसी तेल की खरीद', ट्रंप के वित्त मंत्री का दावा

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से 25 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत दबाव में आ गया. भारत ने रूसी तेल की खरीद कम कर दी और अब लगभग बंद कर दी है.

Advertisement
X
अमेरिकी वित्त मंत्री ने टैरिफ को लेकर दिया भारत का उदाहरण (Photo: ITG)
अमेरिकी वित्त मंत्री ने टैरिफ को लेकर दिया भारत का उदाहरण (Photo: ITG)

भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर जारी बातचीत के बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रूसी तेल की खरीद को लेकर बड़ा दावा किया है.  स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है. फॉक्स बिजनेस से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 25 फीसदी टैरिफ लगा दिया.

उन्होंने दावा किया कि इसके बाद भारत ने रूस से तेल की खरीद कम कर दी और अब इसे लगभग बंद कर दिया है. ट्रंप के वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस से तेल खरीदना शुरू किया था. उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका अब अन्य देशों के खिलाफ और कड़े कदम उठाने की तैयारी में है.

ट्रंप के वित्त मंत्री ने कहा कि भारत अमेरिकी दबाव में आ गया, लेकिन यूरोप और चीन अब भी रूस का तेल खरीद रहे हैं, जो अपने खिलाफ लड़ाई को फाइनेंस कर रहा है. उन्होंने कहा कि चीन रियायती दाम पर तेल खरीदकर रूस की मदद कर रहा है. ट्रंप के वित्त मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है, जब एक सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने सीनेट में एक बिल पेश किया है.

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump, Narendra Modi
पीएम मोदी को लग गई थी 'ट्रंप ट्रैप' की भनक, भारत ने वो किया जो दुनिया के बाकी मुल्क नहीं कर पाए
Trump Tariff Alert: रूसी तेल पर 500% US Tariff? जानें..
Scott Bassent On 500% Tariff On India
भारत पर लगेगा 500% टैरिफ? ट्रंप के मंत्री ने दी बड़ी खुशखबरी
India-EU Deal Amid Trump Tariff Tension
ट्रंप टैरिफ गेम में उलझे, इधर भारत ने कर दिया खेल... होने वाली है सबसे बड़ी डील!
Trump Impact On Stock Market
फिर मची भगदड़... ट्रंप की 200% टैरिफ धमकी से बिखरे एशियाई बाजार, भारत में भी असर
Advertisement

इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कम से कम 500 प्रतिशत टैरिफ लगाया जा सकता है. इस बिल को लेकर सवाल पर ट्रंप के वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसी सख्ती के लिए राष्ट्रपति को सीनेट की मंजूरी जरूरी नहीं है. राष्ट्रपति IEPA (International Emergency Economic Powers Act) के तहत ऐसा कर सकता है.

यह भी पढ़ें: Trump Tariff: रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर लगेगा 500% टैरिफ? ट्रंप के मंत्री का बयान... समझें मायने

उन्होंने कहा कि अगर यह बिल सीनेट से पारित होता है, तो राष्ट्रपति के अधिकार और मजबूत होंगे. ट्रंप ने पहले ही इस बिल को राजनीतिक रूप से मंजूरी दे दी है, हालांकि यह अभी सीनेट में विचाराधीन है. इस कानून का मुख्य निशाना चीन है, जो रूस के तेल का सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: 'PM मोदी की बहुत इज्जत करता हूं, जल्द अच्छी ट्रेड डील होगी', टैरिफ धमकियों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान

बता दें कि भारत रूस से अपनी तेल खरीद को जायज ठहराता आया है. भारत का रुख साफ रहा है कि हमारी ऊर्जा नीति वैश्विक बाजार की स्थिति और अपने नागरिकों को सस्ता ईंधन मुहैया कराने पर आधारित है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs NZ
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement