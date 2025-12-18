मियामी में रूस-अमेरिका की सीक्रेट हाई-लेवल वार्ता की तैयारी, मॉस्को-कीव युद्ध को लेकर होगी चर्चा

अमेरिका और रूस के अधिकारी इस हफ्ते के अंत में मियामी में हाई-लेवल मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं. पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक, ये नया कूटनीतिक चैनल खोलने की कोशिश है, क्योंकि वाशिंगटन मॉस्को-कीव युद्ध के गतिरोध को तोड़ने में जूझ रहा है. अमेरिका यूक्रेन और यूरोपीय पार्टनर्स के साथ समानांतर बातचीत भी जारी रखे हुए है, जहां सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है, बदले में सीजफायर की उम्मीदें हैं.

और पढ़ें

बताया जा रहा है कि इस बैठक में यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगियों के साथ हालिया चर्चाओं और रूसी मांगों पर फोकस होगा. हालांकि, अभी बैठक के बारे में कुछ भी तय नहीं है.

रिपोर्ट ने ये भी दावा किया गया है कि मीटिंग में रूसी डेलिगेशन में रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड के हेड किरिल दमित्रिएव शामिल होने की उम्मीद है. जबकि अमेरिकी पक्ष से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशल एन्वॉय स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं.

बर्लिन में मैराथन बैठक

हाल ही में बर्लिन में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने यूक्रेन और यूरोपीय अधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें की थीं. इन चर्चाओं का मुख्य बिंदु यूक्रेन के लिए संभावित सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय समझौते थे. अमेरिका अब यूक्रेन पर लचीलापन दिखाने का दबाव बना रहा है.

Advertisement

खबर है कि यूक्रेन ने तत्काल नाटो (NATO) सदस्यता की अपनी मांग से पीछे हटने के संकेत दिए हैं. बदले में वॉशिंगटन यूक्रेन को नाटो सदस्यों जैसी ही रक्षा सुरक्षा देने का वादा कर सकता है .

पुतिन के कड़े तेवर



इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध लक्ष्यों से पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया. मॉस्को में सीनियर डिफेंस अधिकारियों से बात करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस अपने ऐतिहासिक क्षेत्रों की मुक्ति से पीछे नहीं हटेगा और दावा किया कि यूक्रेन का समर्थन करने वाले यूरोपीय नेता अंततः सत्ता खो देंगे.

पुतिन ने कहा कि यदि विरोधी पक्ष और उनके विदेशी संरक्षक सार्थक बातचीत में शामिल होने से इनकार करते हैं तो रूस सैन्य तरीके से अपनी ऐतिहासिक भूमि को मुक्त करा लेगा.

उन्होंने कीव के यूरोपीय समर्थकों को पिग्लेट्स और बदमाश कहकर उनका मजाक उड़ाया, जिससे शांति बातचीत में रूस की गंभीरता पर सवाल उठे.

समांतर कूटनीतिक ट्रैक

अमेरिकी अधिकारी यूक्रेन समर्थक देशों के मिलिट्री अधिकारियों की अलग मीटिंग अमेरिका में आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्थाओं और क्षेत्रीय मुद्दों की तकनीकी डिटेल्स पर काम होगा. मियामी में रूस के साथ बातचीत समानांतर ट्रैक पर चल रही है.

उधर, यूरोपीय नेता पिछले दो हफ्तों से युद्धविराम के बाद यूक्रेन की सुरक्षा के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करने में जुटे हैं. इन वार्ताओं में वर्तमान फ्रंटलाइन पर डिमिलिटराइज्ड जोन, यूक्रेनी फोर्सेस को ट्रेनिंग और युद्धविराम मॉनिटरिंग के लिए ट्रूप कमिटमेंट शामिल हैं.

---- समाप्त ----