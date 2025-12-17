scorecardresearch
 
IND vs SA 4th T20I Live Score: लखनऊ में घने कोहरे के चलते टॉस में देरी, गिल के खेलने पर भी सस्पेंस

India vs South Africa: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचौं की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज लखनऊ में होना है. लेकिन भयंकर कोहरे के चलते टॉस में देरी हो रही है. टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है. अगर ये मैच भारत जीतता है तो सीरीज पर भारत का कब्जा होगा.

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच आज (Photo: ITG)
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचौं की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज लखनऊ में होना है. टॉस का समय 6.30 बजे था. लेकिन भयानक कोहरे के चलते टॉस में देरी हो रही है. मैदान पर अगला निरीक्षण अब 7.30 बजे किया जाएगा. टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है. अगर ये मैच भारत जीतता है तो सीरीज पर भारत का कब्जा होगा. इस मुकाबले की लाइव अपडेट के लिए आप नीच दिए गए लिंक को लगातार रिफ्रेश करते रहें. 

 

लेकिन इस सीरीज में शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव का खराब फॉर्म चर्चा का विषय बना हुआ है. तीसरा मैच सूर्यकुमार यादव के लिए अपनी लय वापस पाने का बेहतरीन मौका था, जब भारत को 118 रनों का मामूली लक्ष्य मिला था. हालांकि, जिस सहजता ने कभी उन्हें दुनिया का नंबर एक बल्लेबाज बनाया था, वह साफ तौर पर नदारद दिखी.

भारतीय कप्तान पिछले एक साल से अधिक समय से अपनी लय तलाश रहे हैं और इस सीजन इस फॉर्मेट में उनका औसत 15 से भी कम है. इसके अलावा, 2025 में वह अभी तक एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं, जो उनके करियर का सबसे लंबा ऐसा दौर है. इस अवधि में वह सिर्फ दो बार ही 20 गेंदों से ज्यादा खेल पाए हैं.

वर्ल्ड कप से पहले केवल 6 मैच

टी20 विश्व कप में अब दो महीने से भी कम समय बचा है, ऐसे में डिफेंडिंग चैंपियन भारत चाहेगा कि उसका कप्तान और प्रमुख बल्लेबाज जल्द से जल्द अपनी लय हासिल करे. वर्ल्ड कप से पहले भारत के पास इस मैच के बाद केवल 6 टी20 मैच बचे हैं. 

अक्षर पटेल बाहर, बुमराह पर सस्पेंस

अक्षर पटेल के बीमारी के कारण सीरीज से बाहर होने के बाद भारत ने शाहबाज़ अहमद को टीम में शामिल किया है, जिससे कुलदीप यादव को लगातार मौके मिलने का रास्ता खुल सकता है. पिछला मैच निजी कारणों से मिस करने वाले जसप्रीत बुमराह के चयन के लिए उपलब्ध रहने की संभावना है.

भारत (संभावित प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती. 

दक्षिण अफ्रीका (संभावित प्लेइंग इलेवन): रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक,  एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नोर्किया, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन.

