Aaj ka Rashifal 16 दिसंबर 2025: मंगलवार के दिन सिंह राशि वाले पाएंगे इच्छित परिणाम, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों की टीम को साथ लेकर चलने की कोशिश रहेगी. साझा क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन रहेगा. उद्योग व्यापार में अपेक्षित अवसर बने रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में उत्साह मनोबल बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी उपलब्धि पाएगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. कार्यों में सक्रियता लाएंगे. योजनाओं में गति रखेंगे. औद्योगिक मामले संवरेंगे. सबका साथ सहयोग बढ़ेगा. घनिष्ठों और जिम्मेदारों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहकार बनाए रखें.

वृष: वृष राशि के लोगों को जरूरी कार्यों की सूची बनाकर योजना के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए. व्यवस्थागत नीति नियमों पर अमल बढ़ाएं. सजगता व सूझबूझ से स्थिति को संभालेंगे. नौकरीपेशा सहज प्रदर्शन बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान देंगे. आस्था विश्वास बनाए रहेंगे. साझेदारी के प्रयास बल पाएंगे. सकारात्मक सोच से काम लेंगे. सक्रियता से कार्य सधेंगे. शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें. पेशेवर कार्यों में अनुकूलता रहेगी. सहजता और सद्भाव बनाए रहें.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. बहस में न पड़ें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक जिम्मेदारों की सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. शिक्षा और ज्ञान को अर्जित करने के प्रयास तेज बनाए रखेंगे. मित्रों का विश्वास जीतेंगे. हितलाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे. सक्रियता सतर्कता बनाए रहेंगे. लक्ष्यगत मामले पूरे करने की सोच रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. करीबियों का साथ मिलेगा. संतान की ओर से शुभ संकेत संभव हैं. पेशेवर वर्ग अच्छा करेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.

शुभ अंक: 1, 5, 7 और 9

शुभ रंग: गुड़ समान

आज का उपाय: रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. शिक्षा पर जोर रखें.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को पारिवारिक प्रयासों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखनी चाहिए. पूर्वाग्रह व दिखावे में नहीं आएं. पारिवारिक परंपराएं निभाएं. भवन वाहन के मामले हल होंगे. अहंकार और आवेश से बचें. परिवार के मामले पक्ष में बनेंगे. संबंधों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. सामंजस्यता और अनुशासन रखें. विनम्रता पर जोर दें. बहस से बचाव रखेंगे. भवन वाहन खरीदी के प्रयास गति पाएंगे. अपनों को आदर सम्मान दें. आर्थिक कार्य व्यापार संवार पर रहेगा. पेशेवर संबंधों को मजबूती मिलेगी. अपनों की बातों को अनदेखा नहीं करें.

शुभ अंक: 1, 2, 7 और 9

शुभ रंग: गुलाबी लाल

आज का उपाय: रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अहम् से बचें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को भाई बंधुओं एवं परिवार के लोगों में सामंजस्य बना रखना चाहिए. सामाजिक कार्यों में सक्रियता व सहजता बनाए रखेंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. पारिवारिक स्थितियां अनुकूल रहेंगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्यिक विषयों पर जोर बनाए रहेंगे. सहकारिता में वृद्धि होगी. विविध मामले संवरेंगे. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. संपर्क संवाद के कार्य सधेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सक्रियता बनाए रखेंगे. आशंकाओं में कमी आएगी. वाणी व्यवहार पर फोकस होगा.

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. धार्मिक आयोजन से जुड़ें. पहल बनाए रखें. --

कन्या: कन्या राशि के लोग सूझबूझ व सक्रियता से विविध प्रयासों में गति लाएंगे. हितलाभ बेहतर बने रहेंगे. औद्योगिक प्रयासों में तेजी रहेगी. निसंकोच आगे बने रहेंगे. साझा प्रबंधन में सफलता मिलेगी. चहुंओर तेजी बनी रहेगी. जिम्मेदारों संपर्क संचार बेहतर रहेगा. श्रेष्ठ जन घर आएंगे. साज संवार में रुचि बनी रहेगी. रुटीन कार्यों को बढ़ावा देंगे. घर में अनुशासन रखेंगे. रक्त संबंधों में मजबूती रहेगी. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. भव्यता और साज संवार बनी रहेगी. उत्सव से जुड़ेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे.

शुभ अंक: 1, 5, 7 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुएं दान करें. आदरभाव रखें. वचन निभाएं.

तुला: तुला राशि के जातकों के घर में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. चर्चा संवाद में भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. विविध मामलों में उत्साह दिखाएंगे. सूझबूझ व सक्रियता से कारोबार में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. औद्योगिक प्रयासों में तेजी रहेगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहें. प्रबंधन लक्ष्य साधने में सफलता मिलेगी. चहुंओर तेजी बनी रहेगी. जिम्मेदारों संपर्क संचार बेहतर रहेगा. वाणी व्यवहार असरदार बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. जीवन स्तर सुधार पर पाएगा. धैर्य धर्म और सहजता बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. आधुनिकता में विश्वास बढ़ाएं. सृजन पर बल दें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के दूर देश के कार्य गति पाएंगे. कामकाज में धैर्य दिखाएंगे. कामकाज की गति धीमी बनी रह सकती है. ऊर्जा उत्साह में चूक से बचें. सहज संकोच में बने रह सकते हैं. सबको जोड़ने का प्रयास बढ़ाएं. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. संबंध संवारने पर जोर होगा. बड़प्पन से काम लें. त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी. सभी का सम्मान रखेंगे. प्रबंधन में सहज रहेंगे. संबंधों का ध्यान रखें. नीति नियम के अनुसार कार्य करेंगे. समता और न्याय पर जोर रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. यथायोग्य दान बढ़ाएं. विनम्र रहें. --

धनु: धनु राशि के जातकों के करियर व्यापार में सुधार आएगा. पेशेवर संपर्क संवाद संवारेंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. विविध रचनात्मक विषय बल पाएंगे. लाभ का प्रतिशत ऊंचा बनाए रखेंगे. विविध विषयों में तेजी से आगे बढ़ेंगे. लाभ एवं विस्तार में वृद्धि बनी रहेगी. लक्ष्य पाने में सफलता मिलेगी. कामकाज में बेहतर बने रहेंगे. आर्थिक उन्नति उत्साहित रखेगी. अवरोध दूर होंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति कर सकते हैं. वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि लेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 7 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. तेजी से काम लें.

मकर: मकर राशि के लोगों को पेशेवरों से बेहतर तालमेल बनाए रखना चाहिए. कार्यक्षेत्र में प्रबंधकीय अनुकूलन बना रहेगा. महत्वपूर्ण निर्णय सहजता से लेंगे. विस्तार कार्यों पर फोकस रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. समकक्ष व वरिष्ठ सभी सहयोगी होंगे. कामकाज में सहजता बनी रहेगी. अपरिचित लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे. उचित अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. प्रशासन के कार्यों में तेजी आएगी. उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी. शासन प्रशासन के प्रयास बल पाएंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: महाबली रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. दबाव में न आएं. अनदेखी से बचें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को भाग्य की चाल हर क्षेत्र में उच्च स्थिति बनाए रखेगी. व्यावसायिक संबंध सुधार पाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. पेशेवरता बढ़त बनी रहेगी. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. लक्ष्य पाने में सफल रहेंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. पुण्य में वृद्धि होगी. लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. आस्था आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का साथ बढ़ेगा. महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होंगी. आशंका मिटेंगी. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं आकार लेंगी. भेंटवार्ता में सफल होंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन बना रहेगा.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. धर्मकार्य बढ़ाएं. तीर्थ जाएं.

मीन: मीन राशि के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित संकेतों की अनदेखी न करनी चाहिए. शारीरिक असहजताएं उभर सकती हैं. घर परिवार में बड़ों का सानिध्य बनाए रखें. स्वजनों की सहायता मनोबल बढ़ाएगी. कुल कुटुम्ब से करीबी रखेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है. आज्ञा अनुपालन और पेशेवरता बनाए रखेंगे. शोध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. संकेतों को अनदेखा न करें. अधिकारियों की आज्ञा बनाए रखें. जिद व अहंकार में न आएं. बड़ों का सानिध्य मनोबल बढ़ाएगा. बड़प्पन से काम लेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में परिजन मदद देंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 7 और 9

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहनशीलता बढ़ाएं.

