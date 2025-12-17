scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Career Rashifal 17 December 2025 (करियर राशिफल): धनु राशि वाले पेशेवर मामलों की करेंगे जांच-पड़ताल, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 17 December 2025 (करियर राशिफल): वाणिज्यिक लक्ष्य पर ध्यान दें. पेशेवर मामलों में सजग रहें. व्यवसायिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्मार्ट डिले बनाए रहें.

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों की कार्यव्यवस्था सामान्य बनी रहेगी. रुटीन पर जोर रखें. पेशेवर मामलों की सूची बनाएं. शोधकार्य गति लेंगे. सावधानी से आगे बढ़ें. कारोबार में स्पष्टता बनाए रखें. ठग सक्रियता दिखाएंगे.

वृष: वृष राशि के लोग इच्छित उपलब्धियां हासिल करेंगे. कामकाज में सकारात्मकता रहेगी. साझा मामले सहज बने रहेंगे. उद्योग क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. टीम में मजबूती आएगी. करीबियों पर भरोसा करेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक कामकाज में सजगता बनाए रखें. भूलचूक की स्थिति में हितलाभ प्रभावित हो सकते हैं. मेहनत व कौशल पर जोर बढ़ाएं. विरोधियों की उपस्थिति बनी रहेगी. कारोबार में रुटीन रखें. अनुशासन पर बल दें.

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वालों का प्रियजनों से संपर्क होगा बेहतर, जानें अन्य राशियों का हाल 
मकर राशि वाले पद-प्रतिष्ठा में पाएंगे तरक्की, जानें अन्य राशियों का हाल 
बुधवार के दिन वृश्चिक राशि वाले आर्थिक गतिविधियों में पाएंगे फायदा, जानें अन्य राशियों का हाल 
आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल 
Shani Margi 2026
शनि 7 महीने चलेंगे सीधी चाल, 2026 में इन 4 राशि वालों को बनाएंगे अमीर 

कर्क: कर्क राशि के लोगों को करियर व्यवसाय में अपेक्षा से अच्छा करेंगे. आत्मविश्वास से कदम आगे बढ़ाएंगे. सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा. चहुंओर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को कारोबार में सहज सफलता मिलेगी. कार्ययोजनाएं नियंत्रित रहेंगी. विविध उपलब्धियों पर ध्यान बढ़ाएंगे. कामकाज में बेहतर रहेंगे. नीतिगत मामलों में उतावलेपन से बचें. विविध विषयों में तेजी रखेंगे.

Advertisement

कन्या: कन्या राशि के लोगों की वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी आएगी. कामकाजी यात्राएं बढ़ सकती हैं. सहयोगियों पर भरोसा जीतेंगे. अनुबंधों में पहल करने का भाव रहेगा. करियर व्यवसाय में चर्चा संवाद बढ़ाएंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों की बैंकिंग कार्यों में पहल व सहजता बनी रहेगी. कामकाजी मामलों में गति आएगी. वरिष्ठों से चर्चा सकारात्मक रहेगी. बड़ों से भेंट मुलाकात होगी. पेशेवर रुचि बढ़ाएंगे. संकोच दूर होगा.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के कार्यक्षेत्र में सुधार संवार और विस्तार के मौके बनेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में रुचि दिखाएंगे. इच्छित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. नवाचार के प्रयासों में आगे रहेंगे. करियर में सक्रियता बढ़ाएंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों को महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाना चाहिए. पेशेवर मामलों में जांच पड़ताल बनाए रखें. वाणिज्यिक लक्ष्य पर ध्यान दें. पेशेवर मामलों में सजग रहें. व्यवसायिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्मार्ट डिले बनाए रहें.

मकर: मकर राशि के लोगों का कामकाज अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा. वाणिज्यिक अनुकूलन का लाभ उठाएंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बढ़ा रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. सकारात्मक सोच रखेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों की पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. गतिविधियां प्रभावपूर्ण बनी रहेंगी. लगन से लक्ष्य पाएंगे. पदोन्नति संभव है. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. सहयोग समर्थन पाएंगे. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे.

Advertisement

मीन: मीन राशि के लोगों को वित्तीय मामलों में प्रतिभा प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. विभिन्न अवसर बढ़ेंगे. कारोबारी विस्तार पर ध्यान देंगे. अवरोध स्वतः दूर होंगे. सभी को जोड़े रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में तेजी लाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement