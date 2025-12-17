scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Arthik Rashifal 17 दिसंबर 2025: मकर राशि वाले पद-प्रतिष्ठा में पाएंगे तरक्की, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 17 December 2025 (आर्थिक राशिफल): प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. सभी का साथ समर्थन हासिल होगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. अवसरों को भुनाएंगे.

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों को आर्थिक प्रकरणों में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए. लेनदेन में ढिलाई न दिखाएं. अकारण हस्तक्षेप से बचें. लापरवाही से बचें. आज्ञा अनुपालन बढ़ाएं. अनुशासन पर ध्यान दें. सहजता बनाए रहें.

वृष: वृष राशि के लोगों को वित्तीय लक्ष्य साधना चाहिए. हितलाभ संवरेगा. भूमि व भवन संबंधी मामले साधेंगे. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. आर्थिक मामले प्रभावशाली रहेंगे. सहकार बनाए रखेंगे. सफलता बढ़ी रहेगी.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक आर्थिक कार्यों में पेशेवरता बनाए रहें. सेवाक्षेत्र में अच्छा करेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे. ठगों से सजग रहेंगे. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. सक्रियता सजगता बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

बुधवार के दिन वृश्चिक राशि वाले आर्थिक गतिविधियों में पाएंगे फायदा, जानें अन्य राशियों का हाल 
आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल 
Shani Margi 2026
शनि 7 महीने चलेंगे सीधी चाल, 2026 में इन 4 राशि वालों को बनाएंगे अमीर 
मंगलवार के दिन सिंह राशि वाले पाएंगे इच्छित परिणाम, जानें अन्य राशियों का हाल  
कर्क राशि वालों को व्यवसाय में सफलता मिलेगी, कला कौशल पर जोर रहेगा 

कर्क: कर्क राशि के लोगों को वित्तीय मामलों में स्मार्ट वर्किंग बनाए रखनी चाहिए. लाभ एवं व्यापार में वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष पर फोकस रहेगा. लक्ष्य के प्रति उत्साहित बने रहेंगे. परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन संवार पाएगा.

सिंह: सिंह राशि के जातकों के लाभकारी अवसर बढ़ेंगे. वित्तीय प्रबंधन को संवारेंगे. भवन वाहन पर फोकस रहेगा. व्यावसायिक कार्यों में गति रहेगी. महत्वपूर्ण विषयों की सूची बनाएंगे. सौदेबाजी में जल्दी न करें. अनुबंधों में पहल से बचें.

Advertisement

कन्या: कन्या राशि के लोगों का आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. हितलाभ बेहतर रहेगा. वित्तीय स्थिति संवार पाएगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. पेशेवरता बढ़त पर रहेगी. करियर विस्तार के प्रयास बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र बड़ा होगा.

तुला: तुला राशि के जातकों का बचत पर फोकस रहेगा. संग्रह संरक्षण और में रुचि बढ़ाएंगे. बैंकिंग कार्यों पर जोर रहेगा. पैतृक पक्ष को आगे बढ़ाएंगे. उचित प्रस्ताव पाएंगे. पहल बढ़ाएंगे. लाभ और प्रभाव बढ़त पर रहेगा. धनधान्य की प्रचुरता बनी रहेगी.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के आर्थिक लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी. वित्तीय उपलब्धियां बढ़ेंगी. प्रयासों में पहल बनाए रखेंगे. वरिष्ठों का समर्थन रहेगा. सूझबूझ व सहकार से काम लेंगे. लेनदेन में सतर्कता बनाए रहेंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों के वित्तीय कार्य गति पाएंगे. कामकाजी प्रबंधन पर ध्यान देंगे. ठगी व धोखाधड़ी के शिकार होने से बचें. व्यर्थ बातों अनदेखा करें. अफवाह में नहीं आएं. प्रदर्शन में उत्साह रखें. लेनदेन पर नियंत्रण बढ़ाएं.

मकर: मकर राशि के लोगों को करियर व्यापार में उमंग उत्साह से आगे बढ़ना चाहिए. पद प्रतिष्ठा संवार पाएगा. प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. सभी का साथ समर्थन हासिल होगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. अवसरों को भुनाएंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक कार्यों में बेहतर स्थिति बनाए रखनी चाहिए. सभी मामलों में राहत पाएंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. पैतृक विषय गति पाएंगे. प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. सहयोगियों से भेंट होगी.

Advertisement

मीन: मीन राशि के लोगों की आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. कार्यों में संवार बढ़ेगी. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. आय के नए स्रोत निर्मित होंगे. बचत पर जोर बनाए रखेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement