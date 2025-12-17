scorecardresearch
 
Aaj ka Love Rashifal 17 December 2025: कर्क राशि वालों का प्रियजनों से संपर्क होगा बेहतर, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Love Rashifal 17 December 2025 (लव राशिफल): मित्रों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भ्रमण के अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरतों को समझेंगे. सहपाठियों से मुलाकात संभव है. मन के मामलों में सफल होंगे. अपनों से करीबी बढ़ाएंगे.

मेष -  मन के मामलों में विनय विवेक बनाए रखें. अपनों का व्यवहार असहज लग सकता है. रिश्तों में दबाव बना रह सकता है. विविध संबंधों में सरलता बनाए रखें. चर्चा संवाद में धीरज दिखाएं. भावनात्मक विषयों में पहल से बचें. सबको साथ ले़कर चलें. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. संवाद में सूझबूझ रखें.

वृष - प्रेम स्नेह में भरोसा बनाए रखेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. व्यक्तिगत संबंध मजबूत होंगे. वाणी व्यवहार संवरेगा. भावनात्मक चर्चाओं में सतर्कता रखेंगे. मन के मामले बेहतर रहेंगे. घर में मधुरता रहेगी. साथी प्रसन्न रहेंगे. निजी मामले संवारेंगे. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा.

मिथुन - रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. मित्रों का साथ उत्साह बनाए रखेगा. अपनों की अनदेखी न करें. वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखें. समकक्षों का साथ सहयोग पाएंगे. सहयोगियों की सलाह सुनेंगे. तार्किकता पर जोर रखेंगे. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. रिश्तों में अनुकूलता रहेगी.

कर्क - प्रेम व स्नेह के संवाद में पहल बनाए रखेंगे. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. प्रियजनों से संपर्क बेहतर होगा. मित्रों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भ्रमण के अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरतों को समझेंगे. सहपाठियों से मुलाकात संभव है. मन के मामलों में सफल होंगे. अपनों से करीबी बढ़ाएंगे.

सिंह - परिवार के लोगों से नजदीकी बढ़ाएंगे. वैचारिक मतभेद से बचें. निजी मामलों में फोकस बढ़ेगा. स्वार्थ का त्याग करें. परिजनों की सीख पर ध्यान दें. सहनशीलता बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं. प्रेम व स्नेह बना रहेगा. वरिष्ठों का आदर सम्मान रखें. प्रियजनों की भावनाओं को समझें.

कन्या - घर में सुखकर वातावरण रहेगा. अपनों के साथ आनंद से रहेंगे. सहज व्यवहार बनाए रखेंगे. परिजनों के साथ मिलकर रहेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. रिश्तों पर ध्यान बढ़ाएंगे. सुख सौख्य और सहयोग बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे.

तुला -  परिजन मददगार बने रहेगे. सभी सहयोगी होंगे. सबका मान-सम्मान रखेंगे. वचन पालन बढाएंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. सुख साझा करेंगे. स्वजनों को साथ लेकर चलेंगे. रक्त संबंध संवारेंगे. प्रियजनों से भेंट संभव है. नजदीकियों के साथ जल्दबाजी से बचेंगे.

वृश्चिक - घरेलु वातावरण में सहजता शुभता रहेगी. प्रिय की भावनाओं का सम्मान रखेंगे. मित्रता मजबूत बनी रहेगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे. सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण समय देंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सबका ख्याल रखेंगे.

धनु - भावनात्मक कार्य सामान्य रहेंगे. निजी पक्ष संतुलित रखें. अपनों की खुशी का ख्याल करें. रिश्तेदारों से भेंट हो सकती है. चर्चा संवाद अवसर बने रहेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालें. बहस विवाद से बचें. बात कहने में संकोच बना रहेगा. प्रेम प्रदर्शन में उतावली न दिखाएं.

मकर - भावनात्मक उछाल बना रहेगा. चर्चा संवाद में उत्साह से काम लेंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे. अपनों के साथ सुखद बांटेंगे. आवश्यक सूचना साझा करेंगे. मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. प्रेम प्रदर्शन में सहजता आएगी. रिश्तों में मिठास बनाए रहेंगे.

कुंभ - अपनों से मेलजोल बढ़ा  हुआ रहेगा. भेंटवार्ता में प्रभाव बनाए रखेंगे. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. मैत्री की भावना बढ़ेगी. बड़ी सोच रखेंगे. संपर्क संवाद संवरेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. आदर सम्मान बढ़ेगा. प्रेम स्नेह के लिए समय निकालेंगे. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा.

मीन - सबसे स्नेह दिखाएंगे. मन की बात प्रिय से कह पाएंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. मित्रता घनिष्ठ होगी. बात मजबूती से कह पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. रिश्तों को बल देंगे. प्रेम पर जोर बनाए रखेंगे. घर परिवार में अनुकूलन बढ़ा रहेगा.

---- समाप्त ----
