'अमेरिका 1929 जैसी महामंदी में चला जाएगा...', डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर कोर्ट के फैसले से पहले चेताया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अदालत उनके टैरिफ फैसलों को रद्द करती है, तो अमेरिका 1929 जैसी ग्रेट डिप्रेशन में चला जाएगा.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को 1929 जैसी मंदी में धकेल सकता है कोर्ट का फैसला (Photo: AP)
टैरिफ... टैरिफ... टैरिफ... इन दिनों ये शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया में छाया हुआ है. टैरिफ की वजह से दुनिया भर के शेयर बाजार में उथल-पुथल चल रहा है. भारत के बाजार पर भी इसका असर देखने को मिला है. शुक्रवार को ट्रंप ने दावा किया है कि अगर टैरिफ पर अदालत की ओर से उनके ख़िलाफ फैसला सुनाया गया तो अमेरिका एक बार फिर से महान बनने के अवसर को खो देगा. अमेरिकी बाज़ार में जबरदस्त उछाल है, सैकड़ों अरब डॉलर की कमाई हो रही है. 

टैरिफ पर अमेरिकी अदालत के फैसले से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत के टैरिफ पर फैसले को लेकर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा कि उनकी टैरिफ़ नीति की वजह से अमेरिका को आर्थिक तौर पर बहुत लाभ पहुंच रहा हैं. शेयर बाज़ार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हर दिन सैकड़ों डॉलर की कमाई हो रही है. 

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अदालत की ओर से उनके पक्ष में फैसला सुनाया नहीं जाता है को अमेरिका '1929 जैसी ग्रेट डिप्रेशन' में चला जाएगा. 

ट्रंप ने कहा कि टैरिफ़ की वजह से अमेरिका के अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ा है. अगर रेडिकल लेफ्ट कोर्ट उनकी नीतियों के विरुद्ध फैसला लेता है तो इससे अमेरिका कभी उबर नहीं सकेगा. 

भारत पर टैरिफ का असर

अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ़ भारत पर गुरुवार से लागू हो गई है. 25 फीसदी टैरिफ एक्स्ट्रा लगाया गया है क्योंकि भारत रूस से तेल आयात करता है. फ़िलहाल 25 फीसदी लागू है. 50 फीसदी जल्द ही लागू होगा. 

भारतीय निर्यात महासंघ (FIEO) के अध्यक्ष एस.सी. रल्हन ने कहा है कि भारत पहले ही बहुत टैरिफ़ लगा है, अब एक्स्ट्रा टैरिफ़ लगने से व्यापार को नुक़सान पहुंचेगा. पहले से ही मार्जिन बहुत कम है. 

60 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लागू

अमेरिका द्वारा 60 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लागू हो चुका है. इनमें यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ-साथ ताइवान, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं. ताइवान, वियतनाम और बांग्लादेश पर 20 फीसदी टैरिफ़ लगेगा. वहीं,  EU, जापान और कोरिया से आयात पर अब 15 फीसदी टैरिफ लगेगा.

वहीं कंप्यूटर चिप्स पर 100 फीसदी टैरिफ़ ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाया गया है. राष्ट्रपति का दावा है कि अमेरिका का इस टैरिफ़ की वजह से अभूतपूर्व विकास होगा.

