मादुरो की गिरफ्तारी में खूनी ऑपरेशन... मारे गए वेनेजुएला 24 सुरक्षा अधिकारी, युद्ध अपराध की होगी जांच

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाने के लिए किए गए सैन्य ऑपरेशन में भारी जानमाल का नुकसान हुआ है. AP की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन में कम से कम 24 वेनेजुएला सुरक्षा अधिकारी मारे गए.

और पढ़ें

वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल तारेक विलियम साब ने कहा कि कराकस में हुए इस रात के ऑपरेशन में दर्जनों सुरक्षा अधिकारी और नागरिक मारे गए हैं. उन्होंने इसे संभावित युद्ध अपराध करार देते हुए मौतों की जांच कराने की बात कही है. हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि सभी मृतक वेनेजुएला के नागरिक ही थे या नहीं.

इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के अलावा क्यूबा के सुरक्षाकर्मियों की भी मौत हुई है. क्यूबा सरकार पहले ही पुष्टि कर चुकी है कि वेनेजुएला में तैनात क्यूबा के 32 सैन्य और पुलिस अधिकारी मारे गए. क्यूबा के मुताबिक मारे गए कर्मी रिवॉल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस और गृह मंत्रालय से जुड़े थे.

व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि क्यूबा सरकार अपने मारे गए कर्मियों की संख्या कम बता रही है. उन्होंने यह भी कहा कि क्यूबा सरकार कराकस में मादुरो की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रही थी.

Advertisement

अमेरिका ने दावा किया है कि इस ऑपरेशन में शामिल लगभग 200 अमेरिकी सैनिकों में से कुछ घायल हुए हैं, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई. हालांकि पेंटागन ने कई दिनों तक पूछे जाने के बावजूद घायलों की स्थिति पर कोई जानकारी नहीं दी है.

वेनेजुएला की सेना ने मारे गए सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया. वीडियो में शहीद जवानों की तस्वीरों के साथ अमेरिकी विमान, कराकस के ऊपर उड़ान भरते हेलिकॉप्टर और धमाकों में तबाह हुए बख्तरबंद वाहन दिखाए गए हैं.

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कराकस की सड़कों पर कई दिन तक सन्नाटा पसरा रहा. बाद में सरकार समर्थक प्रदर्शन के दौरान हजारों लोग वेनेजुएला के झंडे लहराते और देशभक्ति गीतों पर झूमते नजर आए.

सेना ने अपने बयान में कहा, बहा हुआ खून बदले की नहीं, बल्कि न्याय और मजबूती की मांग करता है. जब तक हम अपने वैध राष्ट्रपति को वापस नहीं लाते और विदेश से संचालित आतंकी समूहों को पूरी तरह खत्म नहीं करते, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा.

अमेरिका में ट्रंप बनाम डेमोक्रेट्स...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सैन्य कार्रवाई को लेकर डेमोक्रेट्स की आलोचना पर नाराजगी जताई है. वॉशिंगटन में रिपब्लिकन सांसदों के एक रिट्रीट के दौरान ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स इस ऑपरेशन की सफलता का श्रेय उन्हें नहीं दे रहे हैं.

Advertisement

ट्रंप ने याद दिलाया कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी मादुरो की गिरफ्तारी की मांग की थी. उन्होंने कहा, कम से कम इतना तो कह सकते थे कि आपने अच्छा काम किया.

अमेरिका में बंटा जनमत

वॉशिंगटन पोस्ट और SSRS के सर्वे के मुताबिक मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका में राय बंटी हुई है. 40 फीसदी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के पक्ष में हैं. लगभग उतने ही इसके खिलाफ हैं. 20 फीसदी लोग अभी असमंजस में हैं. करीब 45 फीसदी अमेरिकी वेनेजुएला पर नियंत्रण कर नई सरकार थोपने के खिलाफ हैं. वहीं 90 फीसदी का मानना है कि वेनेजुएला का भविष्य वहां की जनता को तय करना चाहिए.

मादुरो पर ड्रग तस्करी का केस

मादुरो ने अमेरिकी अदालत में ड्रग तस्करी के आरोपों से इनकार किया है. शनिवार तड़के अमेरिकी सेना ने क्यूबा के सुरक्षाकर्मियों से घिरे एक ठिकाने से मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद डेल्सी रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है.

---- समाप्त ----