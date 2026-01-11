scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सीरिया में ISIS के ठिकानों पर अमेरिकी सेना की कार्रवाई, सैन्य कर्मियों की हत्या का ले लिया बदला

अमेरिकी सेना ने सीरिया में ISIS के ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार किया है. यह कार्रवाई दिसंबर में मारे गए सैनिकों के बदले के रूप में की गई है. सेना ने स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया है. हालांकि, अभी साफ़ नहीं है कि इस स्ट्राइक में कितने लोग हताहत हुए हैं.

Advertisement
X
ISIS के खिलाफ सीरिया में हवाई और जमीनी कार्रवाई जारी (Photo: Reuters)
ISIS के खिलाफ सीरिया में हवाई और जमीनी कार्रवाई जारी (Photo: Reuters)

अमेरिकी सेना ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट (ISIS) के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की है. अमेरिका की सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने बताया कि उन्होंने सीरिया के कई इलाकों में ISIS के ठिकानों को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए हैं. यह कार्रवाई दिसंबर महीने में अमेरिकी सैनिकों की हत्या के बाद शुरू किए गए अभियान का हिस्सा है.

सेंटकॉम के मुताबिक, ये हमले अमेरिकी समयानुसार दोपहर के दौरान किए गए, लेकिन इन हमलों में किसी के मारे जाने या घायल होने की कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं मिली है. 

पेंटागन ने भी इस मामले में अधिक जानकारी देने से इनकार किया है, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है.

सम्बंधित ख़बरें

ईरान को लेकर क्या बोले ट्रंप (Photo: AP)
ईरान में उतरेगी अमेरिकी सेना? ट्रंप बोले- आजादी दिलाने में हम करेंगे मदद
ईरान में बीते 48 घंटों से इंटरनेट बंद है. (Photo: AFP)
ईरान में इंटरनेट बंद... फिर खामेनेई ने X पर कैसे कर दिए एक के बाद एक 12 पोस्ट?
अमेरिका में फिर मास शूटिंग (Photo: AP)
अंधाधुंध फायरिंग से फिर दहला अमेरिका, मास शूटिंग में एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत
Iran Russia China
रूस-चीन के साथ ईरान की गुटबाजी, जुटे BRICS के कई देश... समुद्र में चल रही जंग की तैयारी?
Oil Investment Plan in Venezuela
'वेनेजुएला निवेश के लायक नहीं, कैसे निकालेंगे तेल...' US कंपनियों ने ट्रंप के सामने रख दी चुनौती!

अमेरिकी सेना के अनुसार, 13 दिसंबर को सीरिया में हुए ISIS के एक हमले में दो अमेरिकी सैनिकों और एक नागरिक की मौत हो गई थी. इसी घटना के बाद अमेरिका ने सीरिया में ISIS के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को तेज कर दिया. 

हाल के महीनों में, अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन लगातार हवाई और जमीनी हमले कर रहा है. इस अभियान में सीरियाई सुरक्षा एजेंसियों की भी भूमिका सामने आई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: इजरायल और सीरिया के बीच फिर शुरू हुई बातचीत, ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में शांति के लिए बहाल कराया संवाद

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस्लामिक स्टेट को दोबारा संगठित होने से रोकना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है. फिलहाल सीरिया में लगभग एक हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगे हैं.

पिछले साल, सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शारा की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ISIS के खिलाफ सहयोग पर सहमति जताई थी. इसके बाद से सीरिया में आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में काफी तेजी देखी गई है. यह सहयोग क्षेत्र में स्थिरता और शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement