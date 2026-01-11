सीरिया में ISIS के ठिकानों पर अमेरिकी सेना की कार्रवाई, सैन्य कर्मियों की हत्या का ले लिया बदला

अमेरिकी सेना ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट (ISIS) के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की है. अमेरिका की सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने बताया कि उन्होंने सीरिया के कई इलाकों में ISIS के ठिकानों को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए हैं. यह कार्रवाई दिसंबर महीने में अमेरिकी सैनिकों की हत्या के बाद शुरू किए गए अभियान का हिस्सा है.

सेंटकॉम के मुताबिक, ये हमले अमेरिकी समयानुसार दोपहर के दौरान किए गए, लेकिन इन हमलों में किसी के मारे जाने या घायल होने की कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं मिली है.

पेंटागन ने भी इस मामले में अधिक जानकारी देने से इनकार किया है, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है.

अमेरिकी सेना के अनुसार, 13 दिसंबर को सीरिया में हुए ISIS के एक हमले में दो अमेरिकी सैनिकों और एक नागरिक की मौत हो गई थी. इसी घटना के बाद अमेरिका ने सीरिया में ISIS के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को तेज कर दिया.

हाल के महीनों में, अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन लगातार हवाई और जमीनी हमले कर रहा है. इस अभियान में सीरियाई सुरक्षा एजेंसियों की भी भूमिका सामने आई है.

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस्लामिक स्टेट को दोबारा संगठित होने से रोकना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है. फिलहाल सीरिया में लगभग एक हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगे हैं.

पिछले साल, सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शारा की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ISIS के खिलाफ सहयोग पर सहमति जताई थी. इसके बाद से सीरिया में आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में काफी तेजी देखी गई है. यह सहयोग क्षेत्र में स्थिरता और शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

