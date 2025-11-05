scorecardresearch
 

Feedback

चुनाव US में, जलवा भारतीयों का... ममदानी के अलावा इन्होंने भी लहराया जीत का परचम

भारतीय मूल के मुस्लिम डेमोक्रेट ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और अमेरिका के पहले दक्षिण एशियाई मुस्लिम मेयर बने. उन्होंने एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन कर्टिस स्लीवा को हराया. वहीं, भारतीय मूल की ग़ज़ाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनीं और जेजे सिंह ने वर्जीनिया हाउस सीट जीती.

Advertisement
X
भारतीय मूल की ग़ज़ाला हाशमी, जेजे सिंह और ज़ोहरान ममदानी ने यूएस लोकल और स्टेट इलेक्शन में जीत दर्जी की (Photo: AP & X/SinghforVA)
भारतीय मूल की ग़ज़ाला हाशमी, जेजे सिंह और ज़ोहरान ममदानी ने यूएस लोकल और स्टेट इलेक्शन में जीत दर्जी की (Photo: AP & X/SinghforVA)

अमेरिका के न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में भारतीय मूल के मुस्लिम डेमोक्रेट ज़ोहरान ममदानी (34) ने ऐतिहासिक फतह हासिल की है. उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन कर्टिस स्लीवा को पटखनी देते हुए अमेरिका के सबसे अमीर शहर में इतिहास रच दिया है. इसके साथ ही वे अमेरिका के सबसे बड़े शहर के मेयर पद पर बैठने वाले पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम शख्स बन गए हैं.

जोहरान ममदानी को इस चुनाव में 948,202 वोट (50.6 प्रतिशत) मिले, जिसमें से 83 प्रतिशत वोट पड़े थे. वह कई महीनों से NYC मेयर चुनाव में सबसे आगे चल रहे थे. एंड्रयू कुओमो एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और चुनाव के एक दिन पहले ट्रंप का सपोर्ट मिला था. इसके बाद भी बेहद आसानी से ममदानी की जीत हो गई. 

कुओमो को 776,547 वोट (41.3 प्रतिशत) मिले, जबकि स्लीवा को 137,030 वोट मिले. न्यूयॉर्क सिटी चुनाव बोर्ड ने बताया कि 1969 के बाद पहली बार दो मिलियन वोट डाले गए, जिनमें मैनहट्टन में 444,439 वोट पड़े, उसके बाद ब्रोंक्स (187,399), ब्रुकलिन (571,857), क्वींस (421,176) और स्टेटन आइलैंड (123,827) का स्थान रहा. ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में कुओमो को हराया था और इस साल जून में उन्हें विजेता घोषित किया गया था.

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump called Democratic candidate Zohran Mamdani in the New York mayoral election an anti-Semitic and a communist
ट्रंप ने जोहरान ममदानी को बताया 'यहूदी विरोधी', कहा- कोई मूर्ख Jew ही उन्हें देगा वोट 
Zohran Mamdani is the leading contender for the New York City mayoral election
न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला, जोहरान ममदानी पर सबकी नजर 
Linda Sarsour, Zohran Mamdani,
'हमास से जुड़े ग्रुप से फंडिंग ली...', जोहरान ममदानी पर उनकी ही गुरु ने लगाया सनसनीखेज आरोप 
Curtis Sliwa
न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में लाल टोपी... कौन हैं कर्टिस जो ममदानी के खिलाफ लड़ रहे 
Zohran Mamdani
'हम पुराने से नए की तरफ कदम बढ़ा रहे...', जीत के जश्न में ममदानी ने नेहरू को किया याद 
Advertisement

ज़ोहरान ममदानी कौन हैं?

युगांडा के कंपाला में जन्मे ज़ोहरान ममदानी सात साल की उम्र में न्यूयॉर्क शहर चले गए और बाद में अमेरिकी नागरिक बन गए. उनकी मां मीरा नायर एक मशहूर भारतीय-अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं और उनके पिता महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं.

AP Zohran mamdani
(Photo: AP)

ममदानी की शादी सीरियाई-अमेरिकी कलाकार रमा दुवाजी से हुई है. इस जोड़े की सगाई अक्टूबर 2024 में हुई और इसी साल फरवरी में लोअर मैनहट्टन स्थित सिटी क्लर्क के कार्यालय में दोनों कोर्टहाउस में शादी के बंधन में बंध गए. बता दें कि ज़ोहरान ममदानी के अलावा और भी भारतीय मूल के उम्मीदवारों ने अलग-अलग चुनावों में जीत हासिल की है.

यह भी पढ़ें: भारतीय मूल के जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के मेयर, ट्रंप की धमकियों के बावजूद ऐतिहासिक जीत

भारतीय मूल की ग़ज़ाला हाशमी की जीत

भारतीय मूल की डेमोक्रेट ग़ज़ाला हाशमी ने रिपब्लिकन जॉन रीड को हराकर वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीत लिया है. हाशमी वर्जीनिया सीनेट में सेवा देने वाली पहली मुस्लिम और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी हैं, जो 15वें सीनेटरियल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करती हैं. हाशमी की इस जीत का मतलब है कि उनकी सीनेट सीट के लिए एक विशेष चुनाव होगा.

AP Ghazala Hashmi
(Photo: AP)

ग़ज़ाला हाशमी ने 2019 में सियासत में एंट्री ली और एक चौंकाने वाली जीत के साथ, रिपब्लिकन के कब्जे वाली स्टेट सीनेट सीट को जीत लिया और वर्जीनिया जनरल असेंबली के लिए चुनी गईं. पांच साल बाद, साल 2024 में उन्हें सीनेट शिक्षा और स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो दो महत्वपूर्ण डेमोक्रेटिक प्राथमिकताओं, प्रजनन स्वतंत्रता और सार्वजनिक शिक्षा, के लिए एक महत्वपूर्ण नेतृत्व पद है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'बैलेट पर ममदानी का दो जगह नाम', एलन मस्क ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव पर उठाए सवाल, सोशल मीडिया पर हुई फजीहत

जेजे सिंह ने लहराया परचम

भारतीय मूल के जेजे सिंह ने वर्जीनिया के Virginia House of Delegates District 26 से चुनाव लड़ा था और यहां पर जीत हासिल की है. यह जिला मुख्य रूप से उत्तरी वर्जीनिया में स्थित है. 

जेजे सिंह का जन्म उत्तरी वर्जीनिया में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था और वे फेयरफैक्स स्टेशन में पले-बढ़े. उनके माता-पिता 1970 में भारत से इस इलाके में आकर बस गए थे. उनके पिता अमर जीत सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत (मौजूदा पाकिस्तान) के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद में हुआ था और भारत के बंटवारे के बाद वे भारत के हरियाणा आ गए. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    आज का राशिफल
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Election 2025
    Advertisement