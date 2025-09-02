scorecardresearch
 

Feedback

अब भारत को 'बैड एक्टर' बताने लगे ट्रंप के वित्त मंत्री, चीन बैठक पर भड़के, कहा- दिखावा है SCO

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने भारत, रूस और चीन के गठजोड़ पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत रूसी तेल खरीदकर और उसे रिफाइंड उत्पादों के रूप में बेचकर रूस-यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है.

Advertisement
X
बैसेन्ट ने SCO पर साधा निशाना. (photo: ITG)
बैसेन्ट ने SCO पर साधा निशाना. (photo: ITG)

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने भारत, रूस और चीन के नए गठजोड़ के पीछे उनके अपने हित छिपे हैं, क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में हर साल ऐसा ही होता है. ये सभी बुरे लोग हैं, भारत-रूसी युद्ध को बढ़ावा दे रहा है. उन्होंने ये बातें फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कही हैं.

इंटरव्यू के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए बेसेन्ट ने भारत के पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हाल ही में हुई मुलाकात को लेकर चिंताओं को खारिज कर दिया और कहा कि ये शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का एक नियमित आयोजन है, जो सिर्फ दिखावा है. साथ ही उन्होंने भारत-रूस और चीन को 'बैड एक्टर' करार दिया है.

'रूसी युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं भारत-चीन'

सम्बंधित ख़बरें

जर्मनी के विदेश मंत्री ने भारत से संबंधों पर जोर दिया. (Photo: Reuters)
ट्रंप को जर्मनी ने दिखाया आईना! भारत पर सैंक्शन की अपील खारिज कर बोला- दोस्ती और मजबूत करेंगे 
अमेरिका में इजरायली लॉबी पर बोले डोनाल्ड ट्रंप
'US कांग्रेस में सबसे ज्यादा मजबूत रही इजरायल लॉबी हो गई कमजोर...', बोले डोनाल्ड ट्रंप 
PM Modi, Russian President Putin and Chinese President Jinping at the SCO Summit held in Tianjin, China
ट्रंप का तोड़... मोदी-पुतिन-जिनपिंग का जोड़! जानें- चीन में हुए SCO समिट से क्या निकला 
Pressure from America regarding sanctions on India, Indias clear response.
अमेरिका का भारत पर प्रतिबंध का दबाव, भारत का दो टूक जवाब 
New US Allegations on the Ukraine War, Indias Peace Initiative
अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध को बताया 'मोदी का युद्ध', भारत की शांति पहल जारी 

वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा, 'भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है. इसके मूल्य रूस की तुलना में हमारे और चीन के ज्यादा करीब हैं.' हालांकि, उन्होंने भारत और चीन दोनों को बुरा करार देते हुए कहा कि देखिए, ये बुरे लोग हैं...भारत और चीन रूसी युद्ध तंत्र को बढ़ावा दे रहा हैं... मुझे लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब हम और हमारे सहयोगी देश आगे आएंगे. इन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे.

Advertisement

'भारत-US निकाल लेंगे हल'

द्विपक्षीय संबंधों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत की नींव मजबूत है और इस बात पर ज़ोर दिया कि दोनों लोकतंत्र अपने मतभेदों को सुलझाने में सक्षम हैं. उन्होंने कहा, 'दो महान देश मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे.'

बेसेन्ट ने भारत के रूसी तेल आयात को लेकर कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा, 'भारत-रूसी तेल खरीदकर और फिर उसे रिफाइंड उत्पादों के रूप में बेचकर रूस-यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहा है. ये स्वीकार्य नहीं है.' 

उन्होंने भारत के साथ व्यापार वार्ता में धीमी प्रगति को भी अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बताया. उन्होंने कहा कि सभी चीजों का हल बातचीत से होगा, क्योंकि ट्रंप प्रशासन यूक्रेन पर बढ़ते हमले के कारण रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है.

भारत ने की जीरो टैरिफ की पेशकश: ट्रंप का दावा

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि भारत के साथ व्यापार पूरी तरह से एकतरफा आपदा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के हाई टैरिफ के कारण अमेरिका-भारत में सामान बेचने में असमर्थ रहा है. 

उन्होंने कहा, 'भारत हमें भारी मात्रा में सामान बेचता है, लेकिन हम उन्हें बहुत कम बेच पाते हैं. इसका कारण भारत के ज्यादा टैरिफ हैं जो किसी भी देश में सबसे अधिक हैं. ये एकतरफा रिश्ता दशकों से चला आ रहा है.'

Advertisement

ट्रम्प ने दावा किया कि भारत ने अब अपने टैरिफ को शून्य करने की पेशकश की है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की संभावना बढ़ सकती है.

दरअसल, अमेरिका ने हाल ही में भारत के सामानों पर 25% टैरिफ लगाया था. इसके अलावा भारत द्वारा रूसी तेल व्यापार को कम करने की मांग को ठुकराने के बाद एक और 25% टैरिफ लगाया गया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement