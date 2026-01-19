scorecardresearch
 
US जाने के लिए बांग्लादेशियों को भरना होगा 18 लाख टका का बॉन्ड, अमेरिका ने कहा- व्यवहार भी सुधारें, नहीं तो...

बांग्लादेश के वैसे नागरिक जो अमेरिका जाना चाहते हैं उन्हें अब 18 लाख बांग्लादेशी टका का बॉन्ड भरना पड़ेगा. तभी उन्हें अमेरिका का वीजा मिल पाएगा. पाकिस्तान के बाद अमेरिका ने अब बांग्लादेश के नागरिकों पर वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाए हैं.

अमेरिका ने कहा है कि बॉन्ड का पैसा तभी वापस होगा जब वीजा नियमों का पालन किया जाएगा. (Photo: ITG)
पाकिस्तान के बाद अमेरिका ने बांग्लादेश को वीजा पर भारी भरकम चोट दी है. अब बांग्लादेश से अमेरिका जा रहे लोगों को वीजा बनाने के लिए लगभग 14 लाख रुपये बॉन्ड के रुप में जमा करने होंगे, तभी उन्हें अमेरिका का वीजा मिल पाएगा. इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 देशों को इमिग्रेंट्स वीजा जारी करने पर रोक लगा दी थी. इससे पाकिस्तानियों के अमेरिका में बसने और शादी करने पर रोक लग गई है.
 
ढाका में अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को घोषणा की कि B1 और B2 बिजनेस और टूरिस्ट वीजा के लिए मंजूरी पाने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को अब 21 जनवरी, 2026 से $15,000 तक का बॉन्ड देना होगा. 15 हजार डॉलर रुपये में 13 लाख 63 हजार होते हैं. लेकिन बांग्लादेशी टका में यह रकम 18 लाख 34 हजार होते हैं. बांग्लादेश के आम नागरिक के लिए ये मोटी रकम है. 

इंटरव्यू के समय तय की जाएगी रकम

बॉन्ड की रकम—$5,000, $10,000 या $15,000 हो सकती है. इसका अंतिम निर्णय वीजा इंटरव्यू के समय किया जाएगा. 

दूतावास ने कहा है कि बॉन्ड की यह शर्त 21 जनवरी को या उसके बाद B1/B2 वीजा पाने वाले आवेदकों पर लागू होगी. बयान के अनुसार जिनके पास उस तारीख से पहले जारी किया गया वैध B1/B2 वीजा है, उन पर यह नई शर्त लागू नहीं होगी. 

दूतावास ने आवेदकों को यह भी चेतावनी दी है कि वे वीजा इंटरव्यू से पहले कोई बॉन्ड न दें. उसने साफ किया कि पहले से पेमेंट करने से वीजा अप्रूवल की गारंटी नहीं मिलती और चेतावनी दी है कि ऐसी सर्विस देने वाली कई थर्ड-पार्टी वेबसाइट्स स्कैम हो सकती हैं. 

ढाका में अमेरिकी दूतावास ने एक पोस्ट में कहा, "अपना बॉन्ड पहले से पेमेंट न करें. जल्दी पेमेंट करने से आपको वीज़ा मिलने की गारंटी नहीं मिलती, और थर्ड-पार्टी साइट्स स्कैम हो सकती हैं. आपके इंटरव्यू से पहले किया गया कोई भी पेमेंट रिफंडेबल नहीं होगा."

वीजा नियम का पालन करें तभी वापस मिलेगा पैसा

एडवाइजरी के अनुसार यह बॉन्ड वीजा अप्रूव होने के बाद ही लागू होगा. अगर वीजा होल्डर अमेरिका में रहने के दौरान ऐसे व्यवहार करते पाए जाते हैं जो वीजा की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं तो ये पैसा जब्त कर लिया जाएगा. अगर उनका व्यवहार सही रहता है और वे सभी नियमों और शर्तों का पालन करता है तो यह रकम वापस कर दी जाएगी.

वीजा आवेदकों से कहा गया है कि वे ऑफिशियल गाइडेंस का पालन करें और इंटरव्यू प्रोसेस पूरा होने से पहले पेमेंट करने से बचें. 

अमेरिका के निशाने पर 38 देश

अमेरिकी विदेश विभाग ने 38 देशों की लिस्ट जारी की है, जिनके नागरिकों को एक पायलट प्रोग्राम के तहत B1/B2 (बिज़नेस और टूरिस्ट) वीज़ा के लिए अप्लाई करते समय वीज़ा बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है. 

बांग्लादेश के अलावा इस लिस्ट में अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन और पैसिफिक के देश शामिल हैं, जैसे नाइजीरिया, नेपाल, भूटान, क्यूबा, ​​सेनेगल, वेनेजुएला और ज़िम्बाब्वे. भारत इस लिस्ट में नहीं है.

बांग्लादेश उन कई देशों में से एक है जिन्हें अमेरिकी विदेश विभाग ने वीजा ओवरस्टे रेट को कम करने के मकसद से एक पायलट प्रोग्राम के तहत चुना है. अगर वीजा होल्डर अपने रहने की शर्तों का पालन करते हैं, जिसमें अमेरिका से समय पर वापस जाना शामिल है, तो बॉन्ड वापस कर दिया जाएगा.

बॉन्ड की शर्तों के तहत प्रभावित वीजा होल्डर्स को अमेरिका में तय एंट्री पोर्ट से ही आना-जाना होगा, जिसमें न्यूयॉर्क में JFK, वाशिंगटन डलेस और लॉस एंजिल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं. अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि बॉन्ड की शर्तों का पालन न करने पर बॉन्ड ज़ब्त किया जा सकता है. 

