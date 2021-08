अमेरिकी संसद भवन के पास ट्रक में बम होने की खबर, खाली कराए गए इलाके

गुरुवार को अमेरिकी संसद भवन में उस समय हड़कंप मच गया जब इलाके के पास में एक बम होने की सूचना दी गई. कहा गया कि अमेरिकी संसद भवन के पास स्थित लाइब्रेरी के बाहर एक पिकअप ट्रक में संभवत: विस्फोटक मिला. अभी तक इस बम की पुष्टि नहीं की गई है और मौके पर पहुंच कैपिटल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

अमेरिकी संसद भवन के पास ट्रक में बम होने की खबर

अभी के लिए सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने आसपास की सभी इमारतों को खाली करने का निर्देश दे दिया है. वहीं स्थानीय लोगों से भी इस इलाके में ना आने की अपील की गई है. कहा गया है कि अभी जांच जारी है और सबकुछ सामान्य होने के बाद ही फिर आवाजाही शुरू की जाएगी. पुलिस और तमाम अधिकारियों के लिए ये घटना ज्यादा मायने इसलिए रखती है क्योंकि जिस पुस्तकालय के बाहर ये संदिग्ध ट्रक मिला है वो संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट के करीब है. इसी वजह से बम की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और आगे की जांच शुरू कर दी गई.

NOW: The USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress.



Please stay away from this area and follow this account for the latest information. pic.twitter.com/LMBYBTJn4t