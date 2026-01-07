scorecardresearch
 
हेलिकॉप्टर से बमबारी... वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन का नया वीडियो आया सामने, Video

अमेरिका ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए सैन्य कार्रवाई की, जिसमें फुएर्टे टियूना सैन्य अड्डे पर हेलीकॉप्टर से बमबारी की गई. इस सैन्य कार्रवाई का एक और वीडियो सामने आया है. बताया जा रहा है कि इस वीडियो स्थानीय निवासी ने रिकॉर्ड किया है.

वेनेजुएला में अमेरिकी हमले का एक और वीडियो आया सामने. (Photo: Screengrab)
वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सत्ता से बेदखली और उनकी गिरफ्तारी के लिए अमेरिका द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई का एक नया वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में अमेरिकी सेना के कई हेलीकॉप्टर उड़ते हुए बमबारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस वीडियो को वेनेजुएला के एक स्थानीय निवासी ने रिकॉर्ड किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि अमेरिकी सेना वेनेजुएला के सबसे बड़े सैन्य अड्डे,  फुएर्टे टियूना के पास हेलीकॉप्टर से बमबारी करते हुए दिख रहे हैं.

अमेरिकी हमले के बाद, जब इस इलाके की सैटेलाइट तस्वीरें ली गई थी. जिनमें सैन्य बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान को साफ देखा जा सकता है.

सैन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, आधिकारिक जानकारी के आधार पर इस कार्रवाई की तारीख और समय का सत्यापन किया गया है. रॉयटर्स ने इलाके की फाइलों और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके वीडियो में दिख रहे दृश्यों की प्रामाणिकता पर मुहर लगा दी है.

रॉयटर्स ने घटनास्थल की इमारतों, पेड़ों और पहाड़ों की बनावट का मिलान टोपोग्राफी मैपिंग और पुराने सैटेलाइट डेटा से किया है. इन तस्वीरों से ये साबित हो गया है कि ये हमला वेनेजुएला के रणनीतिक ठिकानों पर ही किया गया था.

मादुरो पर अमेरिका ने लगाए गंभीर आरोप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 जनवरी को स्पेशल फोर्सेस भेजकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था. इसके बाद अमेरिकी सैन्य बलों ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च कर मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अमेरिका ले आए, जहां उन्होंने ड्रग और नशीली दवाओं की तस्करी (ड्रग चार्जेस) से जुड़े गंभीर आरोप हैं. हालांकि, गिरफ्तार के बाद मादुरो ने अमेरिका के आरोपों को गलत बताया और खुद के निर्दोष होने का दावा किया.

