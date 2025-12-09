यूक्रेन को हथियार खरीद में 800 मिलियन डॉलर की कमी, आज अमेरिका को नया प्लान सौंपेंगे जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार (8 दिसंबर) को कहा कि इस साल यूरोपीय सहयोगियों की मदद से अमेरिका से हथियार खरीदने की यूक्रेन की योजना में लगभग 800 मिलियन डॉलर की कमी रह गई है.

ब्रुसेल्स जाते समय ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों को बताया कि लंदन में ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के नेताओं के साथ उनकी बातचीत Productive रही है. उन्होंने आगे बताया कि शांति प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और मंगलवार (9 दिसंबर) को इसे अमेरिका के साथ साझा किया जाएगा, जिसका उद्देश्य रूस के साथ युद्ध को समाप्त करना है.

यूक्रेन मंगलवार (9 दिसंबर) को अमेरिका के साथ संशोधित शांति योजना साझा करेगा. हालांकि, अमेरिकी शांति प्रयासों को झटका लगा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनेर पिछले सप्ताह संशोधित योजना लेकर मॉस्को गए थे.

जेलेंस्की से नाराज हुए ट्रंप!

इसके बाद उन्होंने मियामी में यूक्रेनी अधिकारियों के साथ कई दिनों तक बातचीत की, जो शनिवार (6 दिसंबर) को बिना किसी सफलता के समाप्त हो गई. ज़ेलेंस्की ने इन चर्चाओं को रचनात्मक, लेकिन आसान नहीं बताया.

ट्रंप ने रविवार (7 दिसंबर) को ज़ेलेंस्की पर नवीनतम अमेरिकी समर्थित प्रस्तावों को नहीं पढ़ने का आरोप लगाते हुए उनके प्रति "निराशा" व्यक्त की थी.

