scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अब और नहीं...', ब्रिटेन में बंद होंगे Asylum hotels, बढ़ेगी शरणार्थियों की मुसीबत

ब्रिटेन सरकार ने इमिग्रेशन नियम सख्त करते हुए सरकारी फंड से चलने वाले शरणार्थी होटलों को धीरे-धीरे बंद करने की योजना बनाई है. होम ऑफिस के मुताबिक यह कदम अवैध प्रवासन रोकने और टैक्सपेयर्स पर बढ़ते खर्च को कम करने के लिए उठाया जा रहा है. सरकार ने चेतावनी दी है कि कानून तोड़ने वाले शरणार्थियों से रहने की सुविधा और आर्थिक मदद वापस ले ली जाएगी.

Advertisement
X
सरकार का कहना है कि शरणार्थी होटलों पर खर्च बढ़ रहा है और यह टैक्सपेयर्स के लिए भारी बोझ बन गया है. (File Photo: ITG)
सरकार का कहना है कि शरणार्थी होटलों पर खर्च बढ़ रहा है और यह टैक्सपेयर्स के लिए भारी बोझ बन गया है. (File Photo: ITG)

ब्रिटेन सरकार ने इमिग्रेशन नियमों को सख्त करने और शरण लेने वालों की संख्या कम करने के तहत सरकारी फंड से चलने वाले शरणार्थी होटलों (Asylum hotels) को धीरे-धीरे बंद करने की योजना का ऐलान किया है. यूके होम ऑफिस ने सोमवार को कहा कि यह कदम अवैध प्रवासन को रोकने के लिए किए जा रहे सुधारों का हिस्सा है. 

एक्स पर जारी बयान में होम ऑफिस ने दावा किया कि कुछ प्रवासी जानबूझकर सुरक्षित यूरोपीय देशों से होकर ब्रिटेन पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें यहां की शरण व्यवस्था अपेक्षाकृत उदार लगती है. होम ऑफिस ने कहा कि कानून तोड़ने वाले शरणार्थियों से रहने की सुविधा और आर्थिक मदद वापस ले ली जाएगी. 

'बस... अब और नहीं!'

सम्बंधित ख़बरें

indian migration to britain
ब्रिटेन की ग्रोथ का इंजन बने भारतीय प्रवासी, लंदन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
Shabana Mahmood
ब्रिटेन को मिल सकती है पहली मुस्लिम PM, स्टार्मर पर इस्तीफे का प्रेशर
British Prime Minister Keir Starmer
एपस्टीन फाइल की वजह से इस्तीफा देने वाले पहले PM बनेंगे स्टॉर्मर? ब्रिटेन में खुलासों से सनसनी
Epstein
US-UK से फ्रांस-नॉर्वे तक... एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद ताबड़तोड़ इस्तीफे
Iran Protest
ऑस्ट्रेलिया से यूरोप तक रैलियां, लंदन-बर्लिन में खामेनेई शासन का विरोध

विभाग ने कहा, 'अब और नहीं. हम शरणार्थी होटल बंद कर रहे हैं और जो लोग कानून तोड़ेंगे, उनसे मिलने वाली मदद वापस ले ली जाएगी.' सरकारी अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था टैक्सपेयर्स पर भारी आर्थिक बोझ डाल रही है. शरण से जुड़ी अर्जियों पर फैसला होने तक हजारों लोगों को होटलों में रखा जा रहा है, जिस पर काफी खर्च हो रहा है. सरकार को बढ़ती आवास लागत और मामलों के निपटारे में हो रही देरी को लेकर आलोचना का सामना भी करना पड़ा है.

Advertisement

भाषा से जुड़े नए नियम

यह फैसला हाल के महीनों में लागू किए गए सख्त इमिग्रेशन उपायों की कड़ी का हिस्सा है. इनमें प्रवासियों के लिए अंग्रेजी भाषा से जुड़े नए और कड़े नियम भी शामिल हैं. नवंबर में घोषित नीति के तहत नाइजीरिया समेत अन्य देशों से आने वाले प्रवासियों को ब्रिटिश सोसाइटी में पूरी तरह शामिल होने से पहले बेहतर अंग्रेजी भाषा कौशल साबित करना होगा.

होम ऑफिस ने कहा, 'अगर आप ब्रिटेन आते हैं, तो आपको हमारी भाषा सीखनी होगी और समाज में अपनी भूमिका निभानी होगी. जनवरी 2026 से प्रवासियों को कड़े नए अंग्रेजी भाषा मानकों को पास करना अनिवार्य होगा, ताकि वे देश में पूरा योगदान दे सकें.'

क्या होते हैं शरणार्थी होटल?

शरणार्थी होटल (Asylum hotels) सरकार की ओर से फंडेड अस्थायी आवास होते हैं, जहां उन लोगों को रखा जाता है जिनकी शरण अर्जियां लंबित होती हैं. जब नियमित आवास उपलब्ध नहीं होता या भरे होते हैं, तब इन होटलों का इस्तेमाल किया जाता है. यहां रहने वालों को बुनियादी भोजन और सीमित आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन उन्हें काम करने की अनुमति नहीं होती. इन होटलों के इस्तेमाल की लंबे समय से आलोचना होती रही है, क्योंकि इन्हें महंगा और लंबे समय तक रहने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement