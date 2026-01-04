scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ट्रंप ने व्हाइट हाउस से खुद मॉनिटर किया 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व', वॉर रूम से देखी मादुरो की गिरफ्तारी!

व्हाइट हाउस ने वेनेजुएला में हुए अमेरिकी सैन्य अभियान ‘ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व’ की तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ऑपरेशन को लाइव मॉनिटर करते नजर आ रहे हैं. ट्रंप यहां CIA और विदेश मंत्री के बीच बैठे दिखे. उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी समेत पूरी सैन्य कार्रवाई का पल-पल का अपडेट लिया.

Advertisement
X
व्हाइट हाउस ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की तस्वीरें जारी कीं.
व्हाइट हाउस ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की तस्वीरें जारी कीं.

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने इस पूरे सैन्य अभियान की तस्वीरें सार्वजनिक की हैं. व्हाइट हाउस के मुताबिक, इस कार्रवाई को ‘ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व’ नाम दिया गया था. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से ही इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी और बाद में सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें साझा कीं.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को Truth Social पर कई तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें वे अपनी टीम के साथ वेनेजुएला पर की गई कार्रवाई को लाइव मॉनिटर करते नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर में ट्रंप, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ के पास बैठे दिखाई दे रहे हैं. एक अन्य तस्वीर में ट्रंप के बगल में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो नजर आ रहे हैं. इसके अलावा एक फोटो में ट्रंप, रैटक्लिफ और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ बैठे दिख रहे हैं. कुछ तस्वीरों में ट्रंप अकेले रैटक्लिफ के पास बैठे हुए ऑपरेशन की निगरानी करते दिखाई देते हैं.

ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन की पूरी कार्रवाई वॉर रूम से देखी और मादुरो की गिरफ्तारी तक डटे रहे. उन्होंने मादुरो की गिरफ्तारी की पहली तस्वीर भी शेयर की, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति की आंखों पर पट्टी बंधी है और हाथों में हथकड़ी लगी है.

सम्बंधित ख़बरें

After US strikes hit Caracas, Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were claimed by Donald Trump to have been captured by American forces. (Images: File/Social Media)
कौन हैं मादुरो की पावरफुल पत्नी सिलिया फ्लोरेस, जिन्हें 'लेडी मैकबेथ' के नाम से जानता है वेनेजुएला
xi jinping and trump and putin
वेनेजुएला पर स्ट्राइक से भड़के रूस-चीन, बीजिंग ने बताया 'दादागिरी', मॉस्को बोला- मादुरो को रिहा करो
President Trump speaks on Venezuela control after the attack
वेनेजुएला में ऑपरेशन से मादुरो के भविष्य तक... देखें ट्रंप ने क्या बताया
nicolas maduro
2020 में केस दर्ज, 5 करोड़ डॉलर का इनाम... कई साल से लिखी जा रही थी मादुरो की गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट
अमेरिकी कब्जे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की ताजा तस्वीर (Photo: Truth social)
'ऐसा हमला लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नहीं देखा,' मादुरो पर सफल ऑपरेशन के बाद बोले ट्रंप
Advertisement

maduro

व्हाइट हाउस द्वारा जारी की गई तस्वीरों से पता चलता है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनके वरिष्ठ अधिकारी वेनेजुएला ऑपरेशन के दौरान फ्लोरिडा स्थित उनके मार-ए-लागो रिसॉर्ट में बैठकर कड़ी नजर बनाए हुए थे.

trump

तस्वीरों से संकेत मिलता है कि अमेरिकी शासन इस बात पर नजर रख रहा था कि कहीं सैन्य कार्रवाई के दौरान ही आम लोगों को इसके बारे में जानकारी तो नहीं हो रही है.

कई तस्वीरों में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और अन्य अधिकारी एक प्रोजेक्टर स्क्रीन के सामने काम करते दिख रहे हैं, जिस पर कंप्यूटर स्क्रीन की तस्वीर प्रोजेक्ट की गई है. स्क्रीन पर कई टैब खुले हुए नजर आते हैं. दो तस्वीरों में ऐसा लगता है कि किसी ने सर्च बॉक्स में 'Venezuela' शब्द टाइप किया हुआ है, हालांकि बैकग्राउंड धुंधला है.

trump

एक अन्य तस्वीर में X का जाना-पहचाना अकाउंट 'OSINTdefender' दिखाई दे रहा है. यह अकाउंट खुद को 'ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मॉनिटर' बताता है, जो दुनिया भर के संघर्षों से जुड़े वीडियो साझा करता है. इस अकाउंट की बिना फिल्टर वाली सामग्री ने जहां इसकी लोकप्रियता बढ़ाई है, वहीं इसकी विश्वसनीयता को लेकर कई विवाद भी खड़े किए हैं.

trump

गिरफ्तारी के बाद मादुरो किस हालत में हैं?

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पोस्ट की गई एक तस्वीर में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को यूएसएस इवो जिमा जहाज़ पर दिखाया गया है. तस्वीर में मादुरो को हथकड़ियों और ब्लैकआउट गॉगल्स के साथ दिखाया गया है, ताकि उन्हें यह ना पता चले कि वह कहां हैं और प्वाइंट ए से प्वाइंट बी तक किस रास्ते से ले जाया जा रहा है.

Advertisement

एक्सपर्ट का कहना है कि तस्वीर में मादुरो ने ईयरफोन भी लगा रखे हैं. इसका मकसद उनकी सुनने की क्षमता को बाधित करना है, ताकि वह अपने आसपास हो रही बातचीत न सुन सकें. सबसे अहम बात यह है कि मादुरो के पीछे जो जैकेट दिखाई दे रही है, वह ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) के एक एजेंट की रेड जैकेट लगती है. उस पर DEA लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि उन्हें न्यूयॉर्क स्थित DEA कार्यालय की अमेरिकी संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी ने गिरफ्तार किया है और अब उन्हें उसी अराइन्मेंट (पेशी) के लिए ले जाया जा रहा है.

trump

ट्रंप का दावा- अमेरिका चलाएगा वेनेजुएला

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अब अमेरिका वेनेजुएला को तब तक चलाएगा, जब तक वहां सत्ता का सुरक्षित तरीके से हस्तांतरण नहीं हो जाता. ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार का इस्तेमाल करेगा और बड़ी मात्रा में तेल अन्य देशों को बेचेगा.

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को राष्ट्रपति पद की शपथ दिला दी गई है. हालांकि, वेनेजुएला के स्थानीय मीडिया में इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ट्रंप के मुताबिक, डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बातचीत की है और यह संदेश दिया है कि वह वेनेजुएला को फिर से महान बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं.

Advertisement

trump

डेल्सी रोड्रिगेज कौन हैं?

डेल्सी रोड्रिगेज, वामपंथी विद्रोही नेता जॉर्ज एंटोनियो रोड्रिगेज की बेटी हैं. वे लंबे समय से वेनेजुएला की सत्ता संरचना का अहम चेहरा रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में उनकी केंद्रीय भूमिका मानी जाती रही है. फिलहाल, उनकी वास्तविक लोकेशन को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement