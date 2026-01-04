ट्रंप ने व्हाइट हाउस से खुद मॉनिटर किया 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व', वॉर रूम से देखी मादुरो की गिरफ्तारी!

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने इस पूरे सैन्य अभियान की तस्वीरें सार्वजनिक की हैं. व्हाइट हाउस के मुताबिक, इस कार्रवाई को ‘ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व’ नाम दिया गया था. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से ही इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी और बाद में सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें साझा कीं.

और पढ़ें

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को Truth Social पर कई तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें वे अपनी टीम के साथ वेनेजुएला पर की गई कार्रवाई को लाइव मॉनिटर करते नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर में ट्रंप, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ के पास बैठे दिखाई दे रहे हैं. एक अन्य तस्वीर में ट्रंप के बगल में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो नजर आ रहे हैं. इसके अलावा एक फोटो में ट्रंप, रैटक्लिफ और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ बैठे दिख रहे हैं. कुछ तस्वीरों में ट्रंप अकेले रैटक्लिफ के पास बैठे हुए ऑपरेशन की निगरानी करते दिखाई देते हैं.

ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन की पूरी कार्रवाई वॉर रूम से देखी और मादुरो की गिरफ्तारी तक डटे रहे. उन्होंने मादुरो की गिरफ्तारी की पहली तस्वीर भी शेयर की, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति की आंखों पर पट्टी बंधी है और हाथों में हथकड़ी लगी है.

Advertisement

​

व्हाइट हाउस द्वारा जारी की गई तस्वीरों से पता चलता है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनके वरिष्ठ अधिकारी वेनेजुएला ऑपरेशन के दौरान फ्लोरिडा स्थित उनके मार-ए-लागो रिसॉर्ट में बैठकर कड़ी नजर बनाए हुए थे.

​

तस्वीरों से संकेत मिलता है कि अमेरिकी शासन इस बात पर नजर रख रहा था कि कहीं सैन्य कार्रवाई के दौरान ही आम लोगों को इसके बारे में जानकारी तो नहीं हो रही है.

कई तस्वीरों में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और अन्य अधिकारी एक प्रोजेक्टर स्क्रीन के सामने काम करते दिख रहे हैं, जिस पर कंप्यूटर स्क्रीन की तस्वीर प्रोजेक्ट की गई है. स्क्रीन पर कई टैब खुले हुए नजर आते हैं. दो तस्वीरों में ऐसा लगता है कि किसी ने सर्च बॉक्स में 'Venezuela' शब्द टाइप किया हुआ है, हालांकि बैकग्राउंड धुंधला है.

​

एक अन्य तस्वीर में X का जाना-पहचाना अकाउंट 'OSINTdefender' दिखाई दे रहा है. यह अकाउंट खुद को 'ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मॉनिटर' बताता है, जो दुनिया भर के संघर्षों से जुड़े वीडियो साझा करता है. इस अकाउंट की बिना फिल्टर वाली सामग्री ने जहां इसकी लोकप्रियता बढ़ाई है, वहीं इसकी विश्वसनीयता को लेकर कई विवाद भी खड़े किए हैं.

​

गिरफ्तारी के बाद मादुरो किस हालत में हैं?

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पोस्ट की गई एक तस्वीर में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को यूएसएस इवो जिमा जहाज़ पर दिखाया गया है. तस्वीर में मादुरो को हथकड़ियों और ब्लैकआउट गॉगल्स के साथ दिखाया गया है, ताकि उन्हें यह ना पता चले कि वह कहां हैं और प्वाइंट ए से प्वाइंट बी तक किस रास्ते से ले जाया जा रहा है.

Advertisement

एक्सपर्ट का कहना है कि तस्वीर में मादुरो ने ईयरफोन भी लगा रखे हैं. इसका मकसद उनकी सुनने की क्षमता को बाधित करना है, ताकि वह अपने आसपास हो रही बातचीत न सुन सकें. सबसे अहम बात यह है कि मादुरो के पीछे जो जैकेट दिखाई दे रही है, वह ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) के एक एजेंट की रेड जैकेट लगती है. उस पर DEA लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि उन्हें न्यूयॉर्क स्थित DEA कार्यालय की अमेरिकी संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी ने गिरफ्तार किया है और अब उन्हें उसी अराइन्मेंट (पेशी) के लिए ले जाया जा रहा है.

​

ट्रंप का दावा- अमेरिका चलाएगा वेनेजुएला

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अब अमेरिका वेनेजुएला को तब तक चलाएगा, जब तक वहां सत्ता का सुरक्षित तरीके से हस्तांतरण नहीं हो जाता. ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार का इस्तेमाल करेगा और बड़ी मात्रा में तेल अन्य देशों को बेचेगा.

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को राष्ट्रपति पद की शपथ दिला दी गई है. हालांकि, वेनेजुएला के स्थानीय मीडिया में इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ट्रंप के मुताबिक, डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बातचीत की है और यह संदेश दिया है कि वह वेनेजुएला को फिर से महान बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं.

Advertisement

​

डेल्सी रोड्रिगेज कौन हैं?

डेल्सी रोड्रिगेज, वामपंथी विद्रोही नेता जॉर्ज एंटोनियो रोड्रिगेज की बेटी हैं. वे लंबे समय से वेनेजुएला की सत्ता संरचना का अहम चेहरा रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में उनकी केंद्रीय भूमिका मानी जाती रही है. फिलहाल, उनकी वास्तविक लोकेशन को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

---- समाप्त ----