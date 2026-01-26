scorecardresearch
 
इंटर्नशिप के लिए छोड़ा था US, अब ट्रंप के फैसले की वजह से वापसी पर लटकी तलवार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कई देशों के नागरिकों पर अपने देश में दाखिल होने पर बैन लगा दिया. इसका असर छात्रों पर भी देखने को मिला रहा है. म्यांमार के पैट्रिक थॉ उनमें से एक हैं. वह इंटर्नशिप करने सिंगापुर गए थे और अब वह अमेरिका नहीं लौट पा रहे हैं.

ट्रंप के ट्रैवल बैन से प्रभावित मिशिगन यूनिवर्सिटी का छात्र सिंगापुर में फंसी (Photo: AP)
यांमार के पैट्रिक थॉ के लिए बचपन से अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना था. मिशिगन विश्वविद्यालय में दाखिला मिलते ही उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो चुकी है. न्यूरोसाइंस के छात्र पैट्रिक ने 2023 में मिशिगन पहुंचकर कैंपस लाइफ में पूरे एनर्जी से हिस्सा लेना शुरू किया. वे रिसर्च लैब, बायोलॉजी फ्रैटरनिटी और कई अन्य कक्षाओं में एक्टिव रहे. उनके प्रोफेसर और दोस्त उन्हें एक जिज्ञासु, जोखिम लेने वाला और गहराई से सोचने वाला छात्र बताते हैं.

2025 की गर्मियों में उन्हें सिंगापुर में मेडिकल रिसर्च इंटर्नशिप मिली, जो उनके करियर के लिए अगला महत्वपूर्ण कदम था. लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 12 देशों के नागरिकों पर ट्रैवल बैन लगा दिया, जिसमें म्यांमार भी शामिल था. इसका असर पैट्रिक की जिंदगी पर सीधे पड़ा. वे मानसिक रूप से मिशिगन में होने के बावजूद, शारीरिक रूप से सिंगापुर में फंसे रह गए.

वीजा अपॉइंटमेंट में रुकावट और सख्त नियमों के चलते वे अमेरिका वापस नहीं लौट पा रहे. यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्टडी-अब्रॉड का विकल्प भी दिया, लेकिन अनिश्चितता के कारण उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया. अमेरिका उनके लिए सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं था, बल्कि गृहयुद्ध की हिंसा और असुरक्षा से बाहर निकलने का सुरक्षित जगह भी था.

यह भी पढ़ें: 'जंगल के कानून को...', ट्रंप के खिलाफ मुस्लिम देशों के साथ आया चीन, OIC से कही ये बात

Advertisement

अब पैट्रिक ने हार मानने की बजाय नए रास्ते अपनाने का फैसला किया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए आवेदन किया है. उनका सपना है कि वे कम से कम उत्तर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई जारी रख सकें, ताकि अपने दोस्तों और सपनों से जुदा न हों. पैट्रिक की कहानी उस लाखों छात्रों की है, जिन्हें राजनीतिक फैसलों के कारण अपने सपनों से दूर रहना पड़ रहा है.

---- समाप्त ----
