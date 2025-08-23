'तेल और सिरके जैसा है पुतिन-जेलेंस्की का रिश्ता', डोनाल्ड ट्रंप ने जानें क्यों कही ये बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म कराने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक कमरे में लाने की चुनौती को 'तेल और सिरके' (Oil and Vinegar) की तरह बताया.

उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं का एक-दूसरे से मिलना मुश्किल है, क्योंकि उनकी सोच और परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, जैसे तेल और सिरका जो आसानी से नहीं मिलते. ट्रंप ने कहा कि वह चाहते हैं कि पुतिन और जेलेंस्की मिलकर इस युद्ध को खत्म करें, जिसमें हर हफ्ते करीब 7,000 लोग (ज्यादातर सैनिक) मारे जा रहे हैं.



उन्होंने कहा, 'मैं चाहता हूं कि दोनों नेता मिलें और इस युद्ध को रोकें. यह बहुत बेवकूफी भरा है कि हर हफ्ते 7,000 लोग मर रहे हैं. मैंने पहले सात युद्ध रोके हैं, लेकिन यह सबसे मुश्किल साबित हो रहा है.' ट्रंप ने दोनों पक्षों पर शांति वार्ता में पूरी तरह ईमानदार नहीं होने का आरोप लगाया. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर रूस इस युद्ध को खत्म करने में बाधा डालेगा, तो वह रूसी तेल पर 25-50% का भारी टैरिफ लगा सकते हैं.



दूसरी ओर, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन अपने यूक्रेनी समकक्ष वलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए एक ठोस एजेंडा होना चाहिए, जो अभी तैयार नहीं है. ट्रंप ने यह भी कहा कि वह इस शांति वार्ता में शामिल होना चाहेंगे, लेकिन वह चाहते हैं कि पहले दोनों नेता आपस में बात करें. उन्होंने कहा, 'मैं चाहता हूं कि यह युद्ध जल्द खत्म हो, लेकिन अगर दोनों पक्षों ने कोशिश नहीं की, तो मैं कड़े कदम उठा सकता हूं.'

