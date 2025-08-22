'जेलेंस्की ने ठुकराए ट्रंप के सभी प्रस्ताव, रूस ने जताई थी सहमति...', रूसी मंत्री का दावा

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है. यह बात लावरोव ने एक इंटरव्यू में कही. उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में हुई एक मीटिंग में ट्रंप ने कई प्रस्ताव पेश किए थे. ज़ेलेंस्की ने उन सभी प्रस्तावों को 'नहीं' कह दिया, जिसमें NATO की सदस्यता नहीं लेना और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा शामिल थी.

लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ऐसे सिद्धांत सुझाए थे, जिन्हें वॉशिंगटन स्वीकार करना जरूरी मानता है. इनमें NATO सदस्यता नहीं लेना और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करना शामिल था.

ज़ेलेंस्की ने हर बात पर 'नहीं' कहा है. उन्होंने रूसी भाषा पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द करने से भी इनकार कर दिया. लावरोव ने कहा कि ऐसे शख्स से मुलाकात कैसे संभव हो सकती है.

पुतिन-ज़ेलेंस्की की मुलाकात का क्या?

लावरोव ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच फिलहाल कोई बैठक निर्धारित नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि पुतिन, ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तभी तैयार होंगे, जब शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा तैयार हो जाएगा, जो अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है. लावरोव ने यह भी बताया कि अलास्का शिखर सम्मेलन में रूस ट्रंप द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर लचीलापन दिखाने के लिए सहमत हुआ था.

