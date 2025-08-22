scorecardresearch
 

Feedback

अमेरिका के पूर्व सुरक्षा सलाहकार के घर FBI का छापा, भारत पर लगे टैरिफ के लिए की थी ट्रंप की आलोचना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकार और अब उनके कट्टर आलोचक जॉन बोल्टन के घर FBI ने छापा मारा. हालांकि ट्रंप प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन FBI के निदेशक काश पटेल ने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, FBI एजेंट मिशन पर हैं. ये ट्वीट छापे की शुरुआत के कुछ समय बाद किया गया था.

Advertisement
X
जॉन बोल्टन ने राष्ट्रपति ट्रंप की एक इंटरव्यू में तीखी आलोचना की थी (File Photo: AP)
जॉन बोल्टन ने राष्ट्रपति ट्रंप की एक इंटरव्यू में तीखी आलोचना की थी (File Photo: AP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकार और अब उनके कट्टर आलोचक जॉन बोल्टन के घर FBI ने छापा मारा. ये कार्रवाई उस घटना के एक दिन बाद हुई जब बोल्टन ने ट्रंप की भारत के साथ संबंधों की नीति और दंडात्मक टैरिफ लगाने के तरीके की आलोचना की थी.

समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी की कार्रवाई गोपनीय दस्तावेजों के प्रबंधन से जुड़ी जांच के सिलसिले में की गई. हालांकि ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को न तो हिरासत में लिया गया और न ही अब तक उन पर कोई आरोप लगाया गया है.

ट्रंप प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन FBI के निदेशक काश पटेल ने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, FBI एजेंट मिशन पर हैं. ये ट्वीट छापे की शुरुआत के कुछ समय बाद किया गया था. 

सम्बंधित ख़बरें

50% Tariff on India: Americas Double Standards!
'शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है', बोले ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर 
राष्ट्रपति ट्रंप ने सुरक्षा हालात का लिया जायजा, देखें दुनिया आजतक 
America_Truck_Drivers
US में भारतीयों को ट्रक भी नही चलाने देंगे Trump 
Indian Truck driver in US
US में विदेशियों को ट्रक भी नहीं चलाने देंगे ट्रंप, 6 लाख की सैलरी के लिए उमड़ते हैं इंडियन 
S Jaishankar meets Vladimir Putin, Sergei Lavrov,
पुतिन से मीटिंग, तेल-गैस पर ट्रंप प्रशासन-यूरोप को खरी-खरी... मॉस्को में जयशंकर ने खींच दी लकीर 

ये छापा ऐसे वक्त में पड़ा है, जब बोल्टन ने एक इंटरव्यू में ट्रंप को उनकी टैरिफ पॉलिसी को लेकर 'सनकी राष्ट्रपति' बताते हुए आलोचना की थी. उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका-भारत संबंध इस समय बहुत बुरी स्थिति में हैं.

Advertisement

क्या कहा था बोल्टन ने?

बोल्टन ने इंटरव्यू में कहा कि ऐसा लगता है कि असल में रूस पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया. चीन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि वही रूस से तेल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार है. केवल भारत को निशाना बनाया गया है.

ट्रंप ने भारत पर लगाया 50 फीसदी टैरिफ

बता दें कि ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया था. इतना ही नहीं, रूस से तेल खरीद जारी रखने के चलते ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ भी लगा दिया. अमेरिका का कहना है कि ये तेल व्यापार रूस को यूक्रेन युद्ध में सहारा दे रहा है.

जॉन बोल्टन ने जताई चिंता

पिछली अमेरिकी सरकारें एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत के साथ संबंध मजबूत करने पर काम करती रही हैं, लेकिन बोल्टन का कहना है कि ट्रंप की टैरिफ धमकियां भारत को चीन और रूस के और अधिक करीब धकेल देंगी. उन्होंने कहा कि भारत को अकेला छोड़कर, उस पर दंडात्मक कार्रवाई करने से यह संदेश जाता है कि अमेरिका ने भारत का साथ छोड़ दिया है. मुझे डर है कि इस वजह से भारत और ज्यादा रूस और चीन की ओर झुक सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement