'2026 में रिपब्लिकन हारे तो मेरा इम्पीचमेंट तय...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप को सताने लगा महाभियोग का डर

अमेरिका में 2026 के मिडटर्म चुनाव से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने भविष्य को लेकर सनसनीखेज चेतावनी दे दी है. ट्रंप का कहना है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी चुनाव हारती है तो डेमोक्रेट्स उन्हें इम्पीच करने में देर नहीं लगाएंगे.

मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप ने बड़ा बयान दिया. (File Photo: Reuters)
मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप ने बड़ा बयान दिया. (File Photo: Reuters)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 मिडटर्म चुनावों से पहले अपनी कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे को लेकर खुलकर बात की है. ट्रंप ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी रिपब्लिकन मिडटर्म चुनाव जीतने में नाकाम रहती है तो डेमोक्रेट्स उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.

2026 के मिडटर्म चुनावों से पहले अमेरिकी राजनीति में हलचल तेज हो गई है. ट्रंप ने खुद अपने इम्पीचमेंट की आशंका जताकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है. ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी मिडटर्म चुनाव नहीं जीतती तो डेमोक्रेट्स उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई करेंगे.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, वॉशिंगटन में हाउस रिपब्लिकन सांसदों के एक रिट्रीट कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा, आपको मिडटर्म जीतना ही होगा, क्योंकि अगर हम मिडटर्म नहीं जीते तो वे कोई ना कोई वजह ढूंढकर मुझे इम्पीच कर देंगे. मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा.

हालांकि, अगर रिपब्लिकन पार्टी नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनाव हार भी जाती है तो ट्रंप की राष्ट्रपति पद से तत्काल विदाई नहीं होगी. लेकिन कांग्रेस पर रिपब्लिकन की पकड़ कमजोर पड़ जाएगी, जो ट्रंप के बड़े और व्यापक सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बेहद अहम है. ऐसी स्थिति में डेमोक्रेट्स को कांग्रेस में बढ़त मिल जाएगी.

डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाली कांग्रेस ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, क्योंकि तब उनके पास इस तरह की कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा. आगामी मिडटर्म चुनावों में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 में से एक-तिहाई सीटों पर वोटिंग होनी है.

इस बीच, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट की मांग और तेज हो गई है. डेमोक्रेट सांसदों और राजनीतिक नेताओं ने ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की मांग को और मुखर कर दिया है.

सोमवार को मैरीलैंड से डेमोक्रेट सांसद अप्रैल मैक्लेन डेलैनी ने डेमोक्रेटिक कॉकस से अपील की कि वे वेनेजुएला में ट्रंप की सैन्य कार्रवाई के जवाब में तत्काल इम्पीचमेंट की प्रक्रिया पर विचार करें.

यह इम्पीचमेंट की मांगों की एक और कड़ी मानी जा रही है. कई डेमोक्रेट सांसदों का कहना है कि वेनेजुएला में ट्रंप की कार्रवाई इम्पीचेबल यानी महाभियोग के दायरे में आती है.

कैलिफोर्निया के स्टेट सीनेटर स्कॉट वीनर, जो पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी की कांग्रेस सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट की मांग की. वीनर ने इसे वेनेजुएला में अवैध आक्रमण और तख्तापलट करार दिया.

न्यूयॉर्क से डेमोक्रेट सांसद डैन गोल्डमैन ने ट्रंप पर आरोप लगाया कि उन्होंने ऑपरेशन के दौरान वही अवैध और असंवैधानिक तरीके अपनाए, जो मादुरो अपनाते रहे हैं. गोल्डमैन ने कहा कि ऐसे कदम न सिर्फ अमेरिकी लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, बल्कि संविधान का उल्लंघन करते हैं और दुनिया भर के तानाशाहों को बढ़ावा देते हैं.

कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट नेता और कांग्रेसनल कैरेबियन कॉकस की सह-अध्यक्ष मैक्सीन वॉटर्स ने भी ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि ट्रंप को किसी संप्रभु देश पर सैन्य हमला करने के लिए कांग्रेस को दरकिनार करने का कोई अधिकार नहीं है, खासकर तब, जब वह खुले तौर पर यह स्वीकार कर रहे हों कि वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण उनकी मंशा का हिस्सा है.

---- समाप्त ----
