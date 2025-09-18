'मैं भारत और पीएम मोदी के बहुत करीब...', रूस से तेल खरीद पर आलोचना के बाद बदले ट्रंप के सुर

रूस से तेल खरीदने पर कई महीनों तक टैरिफ की धमकी देने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख भारत के प्रति नरम होता दिख रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती पर ज़ोर देना शुरू कर दिया है. पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के 2 दिन बाद ही ट्रंप ने ब्रिटेन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ पत्रकारों से बात करते हुए एक बार फिर अपने रिश्ते का जिक्र किया.

ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के बहुत करीब हूं, मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीब हूं, मैंने उनसे पिछले दिनों बात की थी. मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं.

ट्रंप की ये टिप्पणी उस समय आई है, जब उन्होंने यूरोपीय देशों की आलोचना की कि वे अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं. उनका कहना है कि ऐसा करने से मौजूदा संघर्षों में रूस को अलग-थलग करने की कोशिश कमजोर पड़ती है. भारत द्वारा रूसी तेल खरीद पर लगातार नाराज़गी जताने के बावजूद ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने करीबी रिश्तों पर जोर दिया. साथ ही कहा कि वैश्विक तेल कीमतें घटाना रूस को समझौते के लिए मजबूर करने का सबसे बड़ा उपाय है.

'यूरोपीय देश अब भी रूस से तेल खरीद रहे'



ट्रंप ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि यूरोपीय देश अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैंने तो उन पर पहले ही प्रतिबंध लगाए हैं. चीन इस समय अमेरिका को बहुत ज़्यादा टैरिफ़ दे रहा है. मैं उस पर और कड़े कदम उठाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन ये तब संभव नहीं जब वे देश, जिनके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, खुद रूस से तेल खरीदते रहें. अगर तेल की कीमतें नीचे जाएंगी तो रूस समझौता करने पर मजबूर होगा. फिलहाल कीमतें काफ़ी गिर चुकी हैं.



यूके के दौरे पर हैं ट्रंप



ट्रंप की ये टिप्पणी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से चेकर्स में मुलाकात के दौरान आई है, जो प्रधानमंत्री का कंट्री रिट्रीट है. भव्यता और प्रतीकात्मकता से भरपूर इस यात्रा में किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला द्वारा विंडसर कैसल में औपचारिक स्वागत, एक राजकीय भोज और एक अहम यूएस-यूके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर शामिल थे.

ट्रंप ने फिर दोहराया- मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई



वहीं, ट्रंप ने अपने यूके दौरे के दौरान दोहराया कि उन्होंने इस साल भारत और पाकिस्तान के बीच जंग को सुलझाने में हस्तक्षेप किया. ट्रंप ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध में उन्हें सबसे बड़ा निराशा ये रही कि राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने उन्हें निराश किया,लेकिन भारत और पाकिस्तान के मामले में उन्होंने व्यापार के माध्यम से सफलता पाई. ट्रंप ने बताया कि हमने 7 संघर्ष देखे और उनमें से अधिकांश को हल करना मुश्किल था. हमने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई. ये केवल व्यापार के लिए था. हमने कहा कि अगर आप हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको साथ आना होगा.

