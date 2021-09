तालिबान ने टोलो न्यूज के कैमरापर्सन वाहिद अहमदी को तीन घंटे बाद छोड़ा, कवरेज के बीच साथ ले गए थे लड़ाके

टोलो न्यूज के कैमैरापर्सन वाहिद अहमदी को तालिबान ने छोड़ दिया है. तीन घंटे हिरासत में रखने के बाद उन्हें छोड़ा गया है. साथ ही उनका कैमरा भी लौटा दिया है. कैमरामैन के छोड़े जाने की जानकारी खुद Tolo News ने दी है.

मंगलवार को अगानिस्तान में पाकिस्तान और तालिबान के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे. उस वक्त वाहिद अहमदी उसे कवर कर रहे थे. इस बीच वहां तालिबान के लड़ाके आए और कैमरामैन को अपने साथ लेकर चले गए.

TOLOnews cameraperson Wahid Ahmadi was released after being detained for nearly three hours by the Taliban. His camera--with its footage of the protests he was covering--has been returned.#TOLOnews pic.twitter.com/lwB7aEReEZ