अमेरिका में डिनर के बाद अचानक बीमार पड़ा भारतीय छात्र, इलाज के दौरान मौत

तेलंगाना के नलगोंडा जिले के मेल्लाडुप्पलापल्ली गांव के निवासी पवन कुमार रेड्डी, जो अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, की रात में दोस्तों के साथ डिनर के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मृत्यु हो गई. उनके दोस्तों ने उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी.

इस घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें फैलने लगीं कि पवन की मौत भोजन फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है. हालांकि, अमेरिका की संबंधित अधिकारियों और मेडिकल डिपार्टमेंट ने अब तक फूड पॉइजनिंग को मौत का कारण आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि पवन को अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा, लेकिन यह फैक्ट अभी मेडिकल रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है.

अमेरिकी स्थानीय पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का सटीक कारण पता चल पाएगा.

पवन कुमार रेड्डी की अचानक मृत्यु की खबर से नलगोंडा जिले में मातम का माहौल है. उनके परिवार वाले, रिश्तेदार और तेलुगु छात्र संगठन गहरे सदमे और शोक में डूब गए हैं. पवन एमएस की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे और वहीं पार्ट-टाइम काम भी कर रहे थे.

उनके शव को भारत लाने के प्रयास जारी हैं, परिवार भारतीय दूतावास से आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने में लगा हुआ है.

जांच जारी है और आगे की जानकारी मिलते ही साझा की जाएगी. इस महीने की शुरुआत में भी अमेरिका में एक अन्य भारतीय छात्रा सहजा रेड्डी उदुमाला की घर में आग लगने से मृत्यु हुई थी, जिसने एमएस की डिग्री हासिल कर रही थी.

