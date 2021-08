अफगानिस्तान के मीडिया संस्थान टोलो न्यूज के कंपाउंड में घुसे तालिबानी, सुरक्षाबलों से छीने हथियार

बंदूक और ताकत के बल पर अफगानिस्तान की सत्ता हथियाते ही तालिबान ने पूरे देश में कहर बरपाना शुरू कर दिया है. कई तरह की हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे पूरा विश्व चिंतित है. इस बीच, तालिबान के लड़ाके सोमवार को स्थानीय मीडिया हाउस टोलो न्यूज के कंपाउंड में घुस गए, जहां पर उन्होंने सुरक्षाकर्मियों से उनके हथियार छीन लिए. हालांकि, इस दौरान भरोसा भी दिलाया कि टोलो न्यूज का दफ्तर सुरक्षित रहेगा.

टोलो न्यूज अफगानिस्तान से चलने वाला मीडिया संस्थान है, जो पिछले लंबे समय से तालिबान से जुड़े पल-पल के अपडेट्स दुनियाभर के रीडर्स को मुहैया करवा रहा है. तालिबान के लड़ाकों के कंपाउंड में घुसने की जानकारी भी टोलो न्यूज ने ही दी है. उसने बताया कि काबुल स्थित टोलो न्यूज के कंपाउंड में तालिबान घुस आया और वहां सुरक्षा में लगे सिक्योरिटी स्टाफ के हथियारों को चेक करने लगा. इसके बाद सरकार की ओर से सुरक्षा के लिए दिए गए हथियारों को भी अपने साथ ले गया. तालिबान ने कंपाउंड को नुकसान न पहुंचाने की सहमति जताई है.

इससे पहले, तालिबान ने कंधार में एक रेडियो स्टेशन को अपने कब्जे में कर लिया था. वह पिछले कई दिनों से अफगानिस्तान के शहरों पर कब्जा जमाने की कोशिश में लगा हुआ था. बीते दिन तालिबानी लड़ाकों ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पूरे देश में फिर से तालिबानी राज वापस आ गया.

Taliban entered the TOLOnews compound in Kabul, checked the weapons of the security staff, collected govt-issued weapons, agreed to keep the compound safe. #Afghanistan pic.twitter.com/LhuMI7Z90u