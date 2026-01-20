सीरिया की जेल से फरार हुए ISIS के 120 आतंकी, कुर्दिश मीडिया ने 1500 के भागने का किया दावा

सीरिया के पूर्वी हिस्से में स्थित शद्दादी शहर की जेल से ISIS आतंकियों के फरार होने की घटना ने पूरे इलाके में सुरक्षा संकट खड़ा कर दिया है. सीरिया के आंतरिक मंत्रालय ने मंगलवार को कुबूल किया कि इस्लामिक स्टेट के करीब 120 कैदी जेल से भागने में सफल हुए हैं. हालांकि, कुर्दिश वेबसाइट रुडॉ (Rudaw) ने इससे कहीं बड़ा दावा करते हुए कहा है कि लगभग 1500 ISIS सदस्य जेल से फरार हो गए.

और पढ़ें

कुर्दिश नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस (SDF) के प्रवक्ता फरहाद शामी के हवाले से रुडॉ ने यह जानकारी दी है. दूसरी ओर, सीरियाई सरकार ने इन दावों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सीरिया में आई शांति, सरकार और SDF में हुआ संघर्षविराम, राष्ट्रपति ने किया ऐलान

सीरिया के आंतरिक मंत्रालय के अनुसार, फरारी की घटना के बाद सीरियाई सेना और मंत्रालय की विशेष बल इकाइयों ने शद्दादी में प्रवेश किया. इसके बाद तलाशी और सर्च ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें अब तक 81 फरार कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है. मंत्रालय ने कहा कि बाकी आतंकियों की तलाश जारी है और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

सीरियाई सेना ने "कई" के भागने की पुष्टि की

Advertisement

इससे पहले सीरियाई सेना ने बयान जारी कर कहा था कि SDF के नियंत्रण वाली जेल से "कई" ISIS आतंकियों के भागने की पुष्टि हुई है. सेना ने सीधे तौर पर SDF पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन आतंकियों को जानबूझकर छोड़ा गया या सुरक्षा में गंभीर लापरवाही बरती गई.

SDF और सीरियाई सरकारी बलों के बीच तनाव

यह घटना ऐसे समय पर सामने आई है जब SDF और सीरियाई सरकारी बलों के बीच तनाव चरम पर है. हाल ही में कई दिनों तक चली झड़पों के बाद SDF ने रक्का और दैर-अज-जोर प्रांतों से पीछे हटने पर सहमति जताई थी. ये दोनों अरब बहुल प्रांत लंबे समय से SDF के नियंत्रण में थे और यहीं सीरिया के प्रमुख तेल क्षेत्र भी स्थित हैं.

यह भी पढ़ें: सीरिया में ISIS के ठिकानों पर अमेरिकी सेना की कार्रवाई, सैन्य कर्मियों की हत्या का ले लिया बदला

विशेषज्ञों का मानना है कि ISIS आतंकियों की यह फरारी न केवल सीरिया बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती बन सकती है. आंकड़ों को लेकर विरोधाभास और SDF पर लगे आरोप इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना रहे हैं.

---- समाप्त ----