अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स शहर के एक नाइट क्लब में रविवार को ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई. जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए.

#Breaking: Colorado Springs Police confirm five are dead and 18 injured in the Club Q shooting! pic.twitter.com/RZuP6cEaYp