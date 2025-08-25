क्या अमेरिका को भारत के करीब लाएंगे सर्जियो गोर या दिल्ली को देंगे डोनाल्ड ट्रंप जैसा झटका?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर सर्जियो गोर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नॉमिनेट किया है. लंबे समय से ट्रंप के भरोसेमंद रहे गोर उन कुछ चुनिंदा सहयोगियों में से हैं जिनकी उनसे डायरेक्ट बातचीत होती है.

गोर की नियुक्ति के क्या मायने?

इस नियुक्ति से नई दिल्ली के लिए एक बड़ा संकेत मिलता है और इस संभावना को बल मिलता है कि नई दिल्ली, अमेरिकी राष्ट्रपति से सीधे संपर्क कर सके. हालांकि, गोर टैरिफ और भारत-पाकिस्तान के नाज़ुक रिश्तों जैसे अहम मुद्दों पर अनिश्चितताएं भी लेकर आए हैं, जो अभी भी साफ नहीं हैं. फिर सवाल यह है कि क्या ट्रंप, गोर की नियुक्ति के साथ भारत और पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं?

पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कहा कि दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में सर्जियो गोर का रोल भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़ने का एक नया रूप है.

बाइडेन प्रशासन की ओर से नियुक्त पूर्व भारतीय राजदूत एरिक गार्सेटी फरवरी में अमेरिका के लिए रवाना हो गए, और गोर की सीनेट में पुष्टि नवंबर में ही हो सकती है. इतने महीने से, जब दोनों देश रूस के साथ व्यापार पर एक पेचीदा ट्रेड डील और टैरिफ पर बातचीत कर रहे हैं, नई दिल्ली में कोई अमेरिकी राजदूत नहीं है. इस नॉमिनेशन को लेकर विश्लेषकों के बीच भी मतभेद हैं.

भारत-अमेरिका रिश्ते होंगे मजबूत?

कुछ लोग इसे भारत-अमेरिका संबंधों को बढ़ावा देने वाला कदम मान रहे हैं, जो हाल ही में ट्रंप के टैरिफ के कारण तनाव का सामना कर रहे हैं. उनका तर्क है कि ट्रंप के साथ गोर की घनिष्ठता यह सुनिश्चित करती है कि भारत, अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी बात सुनाता रहेगा. कुछ अन्य लोगों का कहना है कि यह एक चेतावनी भी है कि ट्रंप भारत के साथ बातचीत को और गंभीरता से लेने की उम्मीद करते हैं.

ट्रंप ने 24 अगस्त को गोर की नियुक्ति की घोषणा की और उन्हें अपना 'ग्रेट फ्रेंड' बताया, जो 'कई वर्षों से मेरे साथ रहे हैं', जिसमें उनके राष्ट्रपति पद की इलेक्शन कैंपेन भी शामिल है. वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप के प्रति उनकी निष्ठा के बारे में सभी को पता है.

इस 38 वर्षीय नेता के चयन को ख़ास बनाने वाली बात यह है कि विदेश नीति या कूटनीति में उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है. उनकी नियुक्ति पूरी तरह से राष्ट्रपति के प्रति उनकी वफ़ादारी पर निर्भर है.

सर्जियो 'गोर' गोरोखोव्सी का जन्म ताशकंद में हुआ था, जो उस समय सोवियत संघ के उज़्बेक सोवियत समाजवादी गणराज्य का हिस्सा था. युवावस्था में वह अपने परिवार के साथ यूरोप के माल्टा चले गए, जहां वह बंदरगाह शहर कोस्पिकुआ में पले-बढ़े और डे ला साल कॉलेज में पढ़े.

सर्जियो गोर को क्यों चुना गया?

प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर के रूप में गोर ने हायरिंग को लेकर कड़ा रुख अपनाया, ट्रंप की किसी भी आलोचना के लिए आवेदकों की जांच की, और उन लोगों को रोक दिया जिन्हें राष्ट्रपति का वफादार नहीं माना गया.

व्हाइट हाउस में, उन्होंने एक 'गेटकीपर' के रूप में ख्याति हासिल की. संभावित नियुक्तियों की सोशल मीडिया हिस्ट्री की जांच की गई, और जिन लोगों ने भी ट्रंप या 'अमेरिका फ़र्स्ट' एजेंडे की आलोचना की थी, उन्हें बाहर रखा गया.

इस नजरिए ने ट्रंप का गोर के साथ-साथ उनके परिवार पर भी भरोसा मजबूत कर दिया, जो हमेशा से ही विशेषज्ञता की बजाय व्यक्तिगत निष्ठा को ज्यादा महत्व देते रहे हैं. फेडरल एजेंसियों में स्टाफ की नियुक्ति, ट्रंप का कैंपेन वर्क और फंडरेजिंग में गोर की भूमिका से लेकर राष्ट्रपति के मकसद के समर्थन में पब्लिकेशन और मीडिया में उनके योगदान के लिए ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से गोर की तारीफ की है.

रूढ़िवादी राजनीति में गोर की लंबी भागीदारी और प्रमुख रिपब्लिकन हस्तियों के साथ संबंधों ने उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया. गोर के लिए वफादारी सबसे ऊपर है, इसलिए वह ट्रंप के सामने खुद को साबित करने के लिए भारत के साथ कठिन सौदेबाजी करने की कोशिश कर सकते हैं.

विदेश नीति के एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

सर्जियो गोर राष्ट्रपति के पसंदीदा बने हुए हैं. ट्रंप के पूर्व मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन ने पोलिटिको को बताया कि गोर को क्यों चुना गया? बैनन ने कहा, 'मेरा मानना है कि सर्जियो, [चीफ ऑफ स्टाफ] सूसी [वाइल्स] और कुछ अन्य लोगों के अलावा एकमात्र व्यक्ति हैं, जिन्हें राष्ट्रपति से किसी भी समय, दिन हो या रात, मिलने की सुविधा है.

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे इससे बेहतर विकल्प नहीं सूझा. क्या उन्हें भारतीय नीतिगत मुद्दों की गहरी जानकारी है? नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति जल्दी समझ जाता है. उसकी न सिर्फ़ राष्ट्रपति तक पहुंच है, बल्कि उन पर एक अनोखा भरोसा भी है. राष्ट्रपति इस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं कि वह उनके साथ सीधे तौर पर पेश आ रहा है.'

गोर का चयन ऐसे समय में विशेष रूप से अहम है जब ट्रंप के टैरिफ को लेकर भारत-अमेरिका संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं. वॉशिंगटन को उम्मीद है कि बातचीत को गंभीरता से लिया जाएगा.

मामले से वाकिफ़ एक व्यक्ति ने हाल ही में रिश्तों में आई तल्खी को देखते हुए कहा, 'राष्ट्रपति, मोदी सरकार को एक ऐसा दूत भेजकर मज़बूत संकेत दे रहे हैं जो निजी तौर पर उनके बेहद क़रीबी हैं. सर्जियो एक साफ संकेत हैं कि बातचीत को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और सभी संदेश राष्ट्रपति की ओर से ही आने चाहिए.' लेकिन कुछ लोग भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़ने को लेकर आगाह भी करते हैं.

पूर्व भारतीय विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने एक्स पर लिखा, 'यह पहली बार है कि भारत में एक अमेरिकी राजदूत दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए एक विशेष दूत भी है. इसका मतलब है कि वह इस क्षेत्र में अन्य अमेरिकी राजदूतों के साथ परामर्श और कॉर्डिनेशन करेगा ताकि एक ज्यादा एकीकृत नजरिया विकसित किया जा सके. यह अन्य बातों के अलावा, भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़ने का एक नया रूप है. विशेष दूत का यह मेंडेट अमेरिका-भारत संबंधों के हिंद-प्रशांत डाइमेंशन पर फोकस को भी धुंधला कर देता है.'

अन्य लोग इसे संबंधों को सुचारू बनाने की दिशा में एक कदम मानते हैं. ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन में स्टडीज और विदेश नीति के उपाध्यक्ष हर्ष वी. पंत ने द न्यू यॉर्क टाइम्स को बताया, 'लंबे समय के बाद, भारत के लिए कुछ अच्छी ख़बरें आई हैं. मुश्किल दौर से गुज़र रहे रिश्तों में राजदूत की भूमिकाएं अहम होती हैं, और यह और भी अच्छी बात है कि ट्रंप उनकी बात सुनते हैं.' हालांकि, भारत-अमेरिका संबंधों के प्रमुख मुद्दों पर गोर के रुख के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है.

गोर और भारत-अमेरिका संबंधों पर सवाल

यह साफ नहीं है कि भारतीय सामान पर 50% टैरिफ या भारत-पाकिस्तान संबंधों के नाजुक सवाल पर गोर का क्या रुख है. ट्रंप ने बार-बार पड़ोसियों के बीच सीजफायर के लिए मध्यस्थता की कोशिशों का क्रेडिट लिया है, लेकिन नई दिल्ली ने इन दावों को मजबूती से खारिज कर दिया है, और इस संवेदनशील विषय पर गोर का नजरिया, दूत के रूप में उनकी प्रभावशीलता को शक्ल देगा.

दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में गोर का डबल रोल, अमेरिकी राजदूत के रूप में उनकी भूमिका को भी अनिश्चित स्थिति में डाल देती है. इस भूमिका में वह भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों की देखरेख करेंगे.

यहां तक कि उनकी नियुक्ति के लिए अभी भी सीनेट की मंजूरी की जरूरत है, जिससे संभवतः इस साल के अंत तक उनके नई दिल्ली आगमन में देरी होगी और सात महीने की रिक्तता और बढ़ जाएगी, जिससे पहले से ही संबंधों में तनाव है.

इस बीच, विशेष दूत के रूप में उनकी भूमिका- जिसके लिए किसी पुष्टि की जरूरत नहीं है, उन्हें तत्काल रीजनल कॉर्डिनेशन शुरू करने की इजाजत देती है, जिससे एक असामान्य स्थिति पैदा होती है. जहां राजदूत बने बिना भी वह दक्षिण एशिया में प्रभाव डाल सकते हैं. इस कदम से ट्रंप की ओर से दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में पॉल एस. कपूर को नॉमिनेट करने पर भी शक पैदा हो गया है.

जून में हुई सुनवाई के बावजूद, कपूर की पुष्टि फरवरी से रुकी हुई है, और गोर के ओवरलैपिंग मेंडेट के कारण अब उन्हें दरकिनार किए जाने का खतरा है, जिससे वॉशिंगटन की दक्षिण एशिया टीम के भीतर प्रतिस्पर्धात्मक पावर सेंटर्स और अस्पष्ट नीति की संभावना बढ़ गई है.

(इनपुट: प्रियांजलि नारायण)

