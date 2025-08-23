scorecardresearch
 

मस्क ने कहा था 'Snake', ट्रंप के हैं सबसे भरोसेमंद... कौन हैं भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर?

गोर व्हाइट हाउस में होने वाली नियुक्तियों की प्रक्रिया का अहम हिस्सा रहे हैं और कहा जाता है कि वे अक्सर ट्रंप के प्रति राजनीतिक वफादारी को नियुक्तियों का पैमाना मानते थे. ट्रंप की टीम में उन्हें परदे के पीछे काम करने वाले सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाता है. साथ ही, उन्होंने चुनावी चंदा जुटाने में भी बड़ी भूमिका निभाई और ट्रंप के समर्थक दानदाताओं व सहयोगियों के साथ गहरे संबंध बनाए रखे.

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विश्वासपात्र सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया. (Photo: AFP)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने बताया कि सर्जियो गोर भारत में अमेरिका के अगले राजदूत होंगे. वे भारत और अमेरिका के बीच बिगड़ते रिश्तों की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो अगले हफ्ते भारत से आने वाले सामान पर अमेरिकी टैरिफ को दोगुना करने के फैसले के बाद और तनावपूर्ण हो गए हैं. गोर को दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के विशेष दूत की जिम्मेदारी भी दी गई है.

ट्रंप ने यह ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया. उन्होंने गोर को सरकार में हजारों राजनीतिक पदों पर नियुक्तियों में अहम भूमिका निभाने का श्रेय दिया और कहा कि गोर का काम प्रशासन के लक्ष्यों को लागू करने में बेहद महत्वपूर्ण रहा है.

ट्रंप ने बताया 'बेहतरीन दोस्त'

ट्रंप ने लिखा, 'सर्जियो मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, जो कई सालों से मेरे साथ है. उन्होंने मेरे ऐतिहासिक इलेक्शन कैंपेन पर काम किया, मेरी बेस्टसेलिंग किताबें पब्लिश कीं और हमारे आंदोलन का समर्थन करने वाले सबसे बड़े सुपर PACs में से एक चलाया. उन्होंने मेरे दूसरे कार्यकाल के लिए स्टाफ चुनने में अहम योगदान दिया.'

एलन मस्क से पुरानी अदावत

ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बीच हुए टकराव में भी सर्जियो गोर की भूमिका काफी अहम थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मस्क और गोर के बीच महीनों से मतभेद चल रहे थे, जिसके बाद मई में मस्क ने ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा दे दिया था.

कई रिपोर्ट्स के अनुसार, मार्च में कैबिनेट की एक गरमागरम बैठक के दौरान मस्क और अन्य अधिकारियों में बहस हुई थी. गोर का नाम सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया, लेकिन अंदरखाने कहा गया कि वे मस्क के स्टाफिंग पर प्रभाव के खिलाफ थे.

sergio

सोशल मीडिया पर मस्क ने कहा- स्नेक

तनाव तब और बढ़ गया जब गोर ने जैरेड आइजैकमैन की NASA प्रमुख के तौर पर नॉमिनेशन रोकने में भूमिका निभाई. यह नॉमिनेशन मस्क के समर्थन से हुआ था, लेकिन ट्रंप ने इसे रद्द कर दिया. बाद में ट्रंप ने माना कि इस फैसले से मस्क नाराज हुए. इसके बाद मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गोर को 'सांप' कहते हुए हमला बोला और न्यूयॉर्क पोस्ट की उस रिपोर्ट को शेयर किया, जिसमें दावा किया गया था कि गोर ने खुद अपना सिक्योरिटी क्लियरेंस सही से पूरा नहीं किया है.

ट्रंप टीम के सबसे ताकतवर लोगों में से एक

यह घटना मस्क और ट्रंप के रिश्तों में अहम मोड़ साबित हुई और इसके बाद दोनों के बीच दूरी बढ़ती चली गई. Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, गोर नहीं चाहते थे कि मस्क इन फैसलों में शामिल हों और शायद उन्होंने ट्रंप को इस दिशा में प्रभावित भी किया.

गोर व्हाइट हाउस में नियुक्तियों की जांच-परख (वेटिंग) में भी शामिल रहे हैं और अक्सर ट्रंप के प्रति राजनीतिक वफादारी को नियुक्तियों की शर्त बनाते रहे हैं. उन्हें ट्रंप की टीम में पर्दे के पीछे सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक माना जाता है.

चुनाव फंड जुटाने में निभाते हैं अहम रोल

गोर ने चुनावी फंड जुटाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है और ट्रंप के दानदाताओं और सहयोगियों से मजबूत रिश्ते बनाए रखे हैं. ट्रंप के कम्युनिकेशन डायरेक्टर का कहना है कि गोर 'टीम के एक अहम सदस्य' हैं, जिन्होंने प्रशासन की दिशा तय करने में योगदान दिया है. ट्रंप की ओर से गोर की नियुक्ति की घोषणा उस समय की गई है, जब अमेरिका के व्यापार वार्ताकारों की 25-29 अगस्त को भारत यात्रा अचानक रद्द कर दी गई थी.

कौन हैं सर्जियो गोर?

सर्जियो गोर 2020 से डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं. उन्होंने चुनावी फंड जुटाने और ट्रंप का समर्थन करने वाले पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (PACs) में अहम भूमिका निभाई है. फिलहाल गोर व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल पर्सनेल ऑफिस का नेतृत्व कर रहे हैं और सीनेट की ओर से उनकी राजदूत नियुक्ति की पुष्टि होने तक वे इस पद पर बने रहेंगे.

सर्जियो गोर का जन्म ताशकंद में हुआ था, जो उस समय सोवियत यूनियन के उज़्बेक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिस्सा था. साल 1999 में वे अपने परिवार के साथ अमेरिका आ गए. अमेरिका आने के बाद उन्होंने वॉशिंगटन डी.सी. स्थित जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की. पढ़ाई के दौरान ही वे कंजर्वेटिव राजनीति से जुड़ गए और कॉलेज रिपब्लिकन्स से सक्रिय रहे. उन्होंने कैंपस में यंग अमेरिका फाउंडेशन का एक चैप्टर भी शुरू किया.

देखते ही देखते बन गए ट्रंप के खास

पढ़ाई के बाद गोर ने रिपब्लिकन राजनीति में प्रवेश किया और बाद में केंटुकी से सीनेटर रैंड पॉल के साथ काम किया. समय के साथ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के करीबी नेटवर्क के कई लोगों से मजबूत रिश्ते बना लिए, जिनमें ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी शामिल हैं. बाद में गोर और ट्रंप जूनियर ने मिलकर एक पब्लिशिंग कंपनी भी शुरू की.

2024 में गोर ने एक प्रो-ट्रंप सुपर PAC का नेतृत्व किया, जिसे मार-ए-लागो के सदस्य और मार्वल के पूर्व कार्यकारी इसाक पर्लमटर से बड़ा आर्थिक सहयोग मिला.

हालांकि उनका प्रभाव लगातार बढ़ता गया, लेकिन गोर कई विवादों का भी हिस्सा बने. न्यूयॉर्क टाइम्स की कुछ रिपोर्ट्स ने उनके निजी बैकग्राउंड पर सवाल उठाए और यह भी पूछा कि वे ट्रंप की राजनीति में इतनी जल्दी कैसे उभरकर सामने आ गए.

