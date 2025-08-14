नेतन्याहू ने ऐसा क्या कहा कि भड़क गए मुस्लिम देश? सऊदी अरब के सुर में सुर मिलाकर इजरायल को कोसा

अरब देशों और क्षेत्रीय मुस्लिम संगठनों ने बुधवार को सऊदी अरब के साथ मिलकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के 'ग्रेटर इजरायल' को समर्थन देने वाली टिप्पणी की कड़ी निंदा की है. सऊदी अरब ने कहा कि नेतन्याहू का यह बयान देशों की संप्रभुता का घोर उल्लंघन है तथा क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति के लिए खतरा पैदा करता है.

मंगलवार को i24 न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि वो 'ग्रेटर इजरायल' के दृष्टिकोण से बहुत जुड़े हुए हैं. ग्रेटर इजरायल शब्द इजरायली क्षेत्र की विस्तारवादी अवधारणा को बताता है जिसमें पूर्वी येरुशलम, पश्चिमी तट, गाजा, सिनाई प्रायद्वीप, गोलान हाइट्स और अन्य पड़ोसी अरब देशों के कुछ हिस्से शामिल हैं.

इसकी अवधारणा नील नदी से फरात नदी तक फैली हुई है जिसमें इजरायल का मंसूबा लेबनान से सऊदी अरब के विशाल रेगिस्तान, भूमध्य सागर से फरात नदी (इराक) को अपने में मिलाने का है.

ग्रेटर इजरायल की अवधारणा लंबे समय से चली आ रही है जिसका अरब देश भारी विरोध करते हैं. और अब नेतन्याहू ने ग्रेटर इजरायल की बात करके सऊदी अरब समेत अन्य अरब देशों को भड़का दिया है. नेतन्याहू ने ग्रेटर इजरायल की बात ऐसे वक्त में की है जब वो फिलिस्तीनियों के शहर गाजा पर पूर्ण कब्जे की तैयारी में हैं.

नेतन्याहू की टिप्पणी पर सऊदी अरब ने क्या कहा?

नेतन्याहू की टिप्पणी पर सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायल की विस्तारवादी नीति को पूरी तरह से खारिज करता है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि फिलिस्तीनी लोगों को प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर अपनी जमीन पर एक स्वतंत्र, संप्रभु राज्य स्थापित करने का ऐतिहासिक और कानूनी अधिकार है.

मंत्रालय ने कहा, 'सऊदी अरब अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इजरायली कब्जे के प्रति आगाह कहता है. इजरायल के कब्जे अंतरराष्ट्रीय वैधता की नींव को कमजोर करते हैं, राज्यों की संप्रभुता का घोर उल्लंघन करते हैं, क्षेत्रीय, वैश्विक सुरक्षा और शांति के लिए खतरा पैदा करते हैं.'

अन्य अरब देशों ने क्या कहा?

फिलिस्तीनी प्राधिकरण- फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने नेतन्याहू की टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा कि यह फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों का अपमान है. प्राधिकरण ने कहा कि यह इजरायल का खतरनाक उकसावे वाला कदम है जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है. प्राधिकरण ने दोहराया कि 1967 की सीमाओं पर पूर्वी यरुशलम को अपनी राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना होनी चाहिए.

कतर- कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेतन्याहू की टिप्पणियां 'अहंकार में निहित दूसरों की जमीन पर कब्जा करने के नजरिए को दिखाती हैं, जो संकटों और संघर्षों को बढ़ावा देती हैं. ऐसी टिप्पणियां अन्य देशों की संप्रभुता का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करती हैं.'

मिस्र- मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी शांति और स्थिरता की क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय इच्छा के विपरीत है. मंत्रालय ने कहा कि किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत के जरिए होना चाहिए, गाजा में युद्ध की समाप्ति होनी चाहिए और टू स्टेट सॉल्यूशन पर आधारित एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना होनी चाहिए.

जॉर्डन- जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने नेतन्याहू के बयानों को खतरनाक और भड़काऊ बयान करार दिया. प्रवक्ता सुफयान कुदा ने कहा कि इजरायल की तरफ से आया ये बयान न तो जॉर्डन और अन्य अरब देशों पर कोई असर डालेगा और न ही फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों को कमजोर करेगा. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया कि क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा पैदा करने वाली बयानबाजी पर रोक लगाई जाए.

यमन- यमन ने फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अपने अटूट समर्थन की पुष्टि करते हुए फिलिस्तीनी लोगों के लिए एक अलग देश बनाने पर जोर दिया है. यमन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दुनिया के देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सामने आना चाहिए और इस तरह की बयानबाजी पर रोक लगानी चाहिए, इजरायली नेताओं को जवाबदेह ठहराने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए.

मुस्लिम संगठन क्या बोले?

मुस्लिम देशों के संगठन खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के महासचिव जसीम अलबुदैवी ने भी इन टिप्पणियों की निंदा की और इन्हें संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया. उन्होंने कहा कि नेतन्याहू का यह बयान अरब देशों की संप्रभुता और एकता पर एक जबरदस्त हमला है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के बयान क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए सीधा खतरा हैं. उन्होंने कहा कि अरब देश क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के किसी भी कोशिश को खारिज करते हैं.

अरब लीग ने भी नेतन्याहू की टिप्पणियों की कड़े शब्दों में निंदा की है. अरब लीग ने नेतन्याहू को अरब राष्ट्रों की संप्रभुता और सामूहिक अरब सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बताया. लीग ने कहा कि नेतन्याहू का बयान औपनिवेशिक मानसिकता और आक्रामक रुख को दिखाता है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ऐसी अतिवादी घोषणाओं का मजबूती से जवाब देना चाहिए.

