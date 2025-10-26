सलमान खान के बयान पर विवाद, क्या पाकिस्तान की आतंकी वॉचलिस्ट में है 'भाईजान' का नाम?

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के एक बयान पर विवाद हो गया है. अब दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब में दिए एक्टर के बयान से पाकिस्तान ने उन्हें आतंकी वॉचलिस्ट में डाल दिया है.

सलमान खान ने हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित Joy Forum 2025 नाम से आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की थी. इस दौरान मंच पर उनके साथ शाहरुख खान और आमिर खान भी मौजूद थे. यह एक इंटरनेशनल इवेंट था, जहां मिडिल ईस्ट में भारतीय सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता पर चर्चा हो रही थी.

इस दौरान सलमान खान ने अपनी स्पीच में मिडिल ईस्ट विशेष रूप से सऊदी अरब में काम करने वाली दक्षिण एशियाई कम्युनिटी का जिक्र किया था. सलमान ने कहा था कि ये बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हर कोई सऊदी अरब में मेहनत से काम कर रहा है.

Advertisement

इस बयान में सलमान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग एक क्षेत्र या देश के रूप में मेंशन किया. यह पाकिस्तान के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि बलूचिस्तान में लंबे समय से बलूच अलगाववादी आंदोलन चल रहा है. बलूच लोग अपनी स्वतंत्र पहचान और संसाधनों पर नियंत्रण की मांग करते हैं और पाकिस्तान इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानता है.

सलमान ने क्या कहा था?

रियाद में पैनल डिस्कशन के दौरान सलमान ने कहा था कि देखिए, अभी अगर आप एक हिंदी फिल्म बनाएं और यहां सऊदी अरब में रिलीज करें, तो वो सुपरहिट हो जाएगी. अगर आप तमिल फिल्म या तेलुगू फिल्म या मलयाली फिल्म बनाएं, तो वो सिर्फ इस बेल्ट में, यानी GCC बेल्ट में ही सैकड़ों करोड़ का बिजनेस कर लेंगी क्योंकि हमारे देशों से इतने सारे लोग यहां आ गए हैं. यहां बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं.

क्या सलमान के बयान पर भड़का पाकिस्तान?

एक्टर सलमान के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से यह चर्चा में है. अब दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस बयान को राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ खतरा बताया है.

दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर सलमान खान का नाम एंटी-टेररिज्म एक्ट की चौथे शेड्यूल में डाल दिया है . यह शेड्यूल उन लोगों को ब्लैकलिस्ट करता है, जो आतंकवाद से जुड़े संदिग्ध माने जाते हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----