scorecardresearch
 

Feedback

सलमान खान के बयान पर विवाद, क्या पाकिस्तान की आतंकी वॉचलिस्ट में है 'भाईजान' का नाम?

पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी अधिनियम 1997 के तहत फोर्थ शेड्यूल में आतंकवादी या फिर चरमपंथी गतिविधियों में शामिल संदिग्ध लोगों को रखा जाता है. इस लिस्ट में जिन लोगों का नाम शामिल होता है उन लोगों की पाकिस्तान के यात्रा पर प्रतिबंध, संपत्ति जब्त और कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ता है. हालांकि यह एक घरेलू कानूनी प्रावधान है जिसका मतलब है कि यह सिर्फ पाकिस्तानी सीमाओं के अंदर ही लागू होता है.

Advertisement
X
सलमान खान से क्यों चिढ़ा सलमान खान (Photo: PTI)
सलमान खान से क्यों चिढ़ा सलमान खान (Photo: PTI)

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के एक बयान पर विवाद हो गया है. अब दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब में दिए एक्टर के बयान से पाकिस्तान ने उन्हें आतंकी वॉचलिस्ट में डाल दिया है.

सलमान खान ने हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित Joy Forum 2025 नाम से आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की थी. इस दौरान मंच पर उनके साथ शाहरुख खान और आमिर खान भी मौजूद थे. यह एक इंटरनेशनल इवेंट था, जहां मिडिल ईस्ट में भारतीय सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता पर चर्चा हो रही थी.

सम्बंधित ख़बरें

Salman Khan bigg boss 19
BB में मीका सिंह का धमाल, सलमान संग किया डांस, कौन हुआ शो से बाहर? 
Alia Bhatt alpha News
आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए 
Rakhi Sawant
किसिंग सीन देकर घबराईं राखी, सलमान का सताया डर, बोलीं- वो चप्पल से मारेंगे... 
Malti chahar ugly fight with Farrhana Bhatt
क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन पर भड़के सलमान, बोले- आप बाहर... 
सलमान खान (Photo: Instagram @colorstv)
BB: यूपी के छोरे पर फूटा सलमान का गुस्सा, डांट सुन सहमे मृदुल 

इस दौरान सलमान खान ने अपनी स्पीच में मिडिल ईस्ट विशेष रूप से सऊदी अरब में काम करने वाली दक्षिण एशियाई कम्युनिटी का जिक्र किया था. सलमान ने कहा था कि ये बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हर कोई सऊदी अरब में मेहनत से काम कर रहा है.

Advertisement

इस बयान में सलमान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग एक क्षेत्र या देश के रूप में मेंशन किया. यह पाकिस्तान के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि बलूचिस्तान में लंबे समय से बलूच अलगाववादी आंदोलन चल रहा है. बलूच लोग अपनी स्वतंत्र पहचान और संसाधनों पर नियंत्रण की मांग करते हैं और पाकिस्तान इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानता है.

सलमान ने क्या कहा था?

रियाद में पैनल डिस्कशन के दौरान सलमान ने कहा था कि देखिए, अभी अगर आप एक हिंदी फिल्म बनाएं और यहां सऊदी अरब में रिलीज करें, तो वो सुपरहिट हो जाएगी. अगर आप तमिल फिल्म या तेलुगू फिल्म या मलयाली फिल्म बनाएं, तो वो सिर्फ इस बेल्ट में, यानी GCC बेल्ट में ही सैकड़ों करोड़ का बिजनेस कर लेंगी क्योंकि हमारे देशों से इतने सारे लोग यहां आ गए हैं. यहां बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं.

क्या सलमान के बयान पर भड़का पाकिस्तान?

एक्टर सलमान के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से यह चर्चा में है. अब दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस बयान को राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ खतरा बताया है.

दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर सलमान खान का नाम एंटी-टेररिज्म एक्ट की चौथे शेड्यूल में डाल दिया है . यह शेड्यूल उन लोगों को ब्लैकलिस्ट करता है, जो आतंकवाद से जुड़े संदिग्ध माने जाते हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement