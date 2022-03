No To War: जंग के खिलाफ रूसी टीवी चैनल! पूरे स्टाफ ने ऑन-एयर दिया इस्तीफा, सामने आया VIDEO

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच जंग भयानक रूप लेती जा रही है. रूस, यूक्रेन पर लगातार हमले तेज कर रहा है. ऐसे में रूस के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है. युद्ध का विरोध खुद रूस में भी होने की ख़बरें सामने आईं, लेकिन अब एक और खबर आ रही है.



जिसमें एक रूसी टेलीविजन चैनल के पूरे स्टाफ ने लास्ट टेलीकास्ट में 'No To War' कहने के बाद ऑन-एयर इस्तीफा दे दिया. टीवी रेन (Dozhd) के कर्मचारियों ने रूसी अधिकारियों द्वारा, यूक्रेन युद्ध के कवरेज पर इसके संचालन को निलंबित करने के बाद यह निर्णय लिया.

चैनल के संस्थापकों में से एक, नतालिया सिंधेवा ने अपने लास्ट टेलीकास्ट में 'No To War' कहा. इसके बाद कर्मचारियों ने स्टूडियो से वाकआउट कर लिया. चैनल ने बाद में एक बयान में कहा कि उसने अब टेलीकास्ट अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है. सामूहिक इस्तीफे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है.





The entire staff of a Russian TV channel resigns in protest to the Russian invasion of Ukraine. pic.twitter.com/0BvgpjrpZs