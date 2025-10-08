scorecardresearch
 

'खबरदार! न्यूक्लियर टेस्ट करने का सोचा भी तो...', रूस ने अमेरिका को घेरते हुए दी सीधी धमकी

रूस ने न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर स्पष्ट चेतावनी दी है. रूस का कहना है कि अगर कोई भी मुल्क परमाणु परीक्षण करने की दिशा में कदम उठाता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

रूस ने न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर दी सीधी धमकी (Photo: Reuters)
दुनियाभर में इस समय भारी उथल-पुथल मची हुई है. इसी उथल-पुथल के बीच रूस ने परमाणु परीक्षण करने की सोच रहे देशों को सीधे-सीधे धमकी दी है. 

रूस के उपविदेश मंत्री सर्गेइ रयाबकोव ने कहा है कि अगर कोई देश परमाणु परीक्षण करने का गलत और अस्थिर करने वाला फैसला लेता है, तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे. इस दौरान रूस ने इशारों-इशारों में अमेरिका को आड़े हाथों लिया.

उन्होंने कहा कि अमेरिका लंबे समय से परमाणु परीक्षणों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को युद्धकालीन स्थिति में रखता आ रहा है. मैं जोर देना चाहूंगा कि अमेरिका लंबे समय से इस तरह के उद्देश्यों के लिए अपने बुनियादी ढांचे को तैयार रखता है. कुछ समय पहले, हमने इस पर ध्यान दिया था. यह तब हुआ जब हमने न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी पर फैसला लिया था.

उन्होंने कहा कि अगर परमाणु परीक्षण करने की क्षमता रखने वाला कोई देश गलत फैसला लेता है तो हम तत्काल जवाबी कार्रवाई करेंगे. बेशक, अमेरिका पर हमारी पैनी नजर है.

बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वल्दाई अंतरराष्ट्रीय चर्चा क्लब में कहा था कि हमें पता चला है कि कोई परमाणु परीक्षणों की तैयारी कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे.

रूस ने न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर स्पष्ट चेतावनी दी है. रूस का कहना है कि अगर कोई भी मुल्क परमाणु परीक्षण करने की दिशा में कदम उठाता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

बता दें कि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका के संबंध हाल के दिनों में बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि रूस जल्द से जल्द यूक्रेन युद्ध समाप्त कर दे. लेकिन रूस अपनी  शर्तों पर ऐसा करना चाहता है. इसे लेकर ट्रंप लगातार रूस और पुतिन पर दबाव भी बना रहे हैं लेकिन रूस किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है.

