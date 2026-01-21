'तुम्हारा अंत अपमानजनक होगा...', खामेनेई शासन को ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस की चेतावनी

ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके सहयोगियों पर तीखा हमला बोला है. पहलवी ने खामेनेई को ईरानी जनता का अपराधी बताते हुए कहा है कि तुम्हारे अंदर न तो सम्मान बचा है, ना ही इंसानियत. उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता पर हमला बोलते हुए कहा कि तुम्हारे हाथ हजारों ईरानियों के खून से सने हैं. बच्चों के, युवाओं के और मासूमों के खून से सने हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रेजा पहलवी ने खामेनेई को संबोधित करते हुए कहा कि तुम, तुम्हारा शासन और तुम्हारे सभी भाड़े के लोग खून की हर एक बूंद के लिए जवाबदेह ठहराए जाएंगे, जो तुमने बहाई है. उन्होंने तल्ख लहजे में लिखा कि हम न माफ करेंगे, न भूलेंगे और न ही पीछे हटेंगे. रेजा पहलवी ने आगे लिखा कि नाजी अपराधियों पर जिस तरह मुकदमा चलाया गया और सजा दी गई, उसी तरह तुम और तुम्हारे सहयोगियों पर भी ईरानी राष्ट्र की अदालत में मुकदमा चलेगा और सजा दी जाएगी.

उन्होंने ईरानी नेतृत्व को चेतावनी देते हुए कहा है कि तुम्हारा अंत अपमानजनक होगा. कोई भी अपराध बिना जवाब के नहीं रहता. ईरान के निर्वासित राजकुमार ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा है कि जिन्होंने आदेश दिए और जिन्होंने उन आदेशों पर अमल किए, उनके साथ तुम्हारे सभी सहयोगियों के नाम दर्ज किए जाएंगे. बचने का कोई रास्ता नहीं होगा. उन्होंने लिखा कि छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी. ईरान की जनता के हत्यारों को कोई प्रतिरक्षा नहीं मिलेगी.

ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस ने जनता को संबोधित करते हुए अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान की महान जनता, मेरे बहादुर बच्चों, मेरी शोकाकुल लेकिन अडिग बहनों और भाइयों. तुम अकेले नहीं हो. उन्होंने लिखा कि तुम्हारे प्रतिरोध ने इतिहास बदल दिया है. तुम स्वतंत्रता की अग्रिम पंक्ति में खड़े हो. पहलवी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा कि ईरान एक बड़े राजनीतिक मोड़ के करीब है. हम इस शासन के अंत के पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं.

उन्होंने कहा है कि यह शासन दरक चुका है. इसकी ताकत कमजोर पड़ चुकी है. इसके पतन की शुरुआत हो चुकी है. रेजा पहलवी ने एकता, साहस पर विश्वास रखने और फिर से सड़कों पर उतरने का आह्वान करते हुए कहा है कि तैयार रहो, सड़कों पर लौटने का पल आएगा. पहले से ज्यादा ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ तेहरान की मुक्ति और ईरान को वापस पाने के लिए सड़कों पर लौटने का पल आएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जाग चुकी जनता अब उठ खड़ी हुई है और यह शासन जनता की आवाज को दबा नहीं सकता.

रेजा पहलवी ने कहा कि यह शासन अब ईरान पर डर नहीं थोप सकता. उन्होंने कहा है कि यह शासन ईरान की जनता और उसकी शक्ति से डरता है. उन्होंने जीत हासिल होने तक आंदोलन जारी रखने का आह्वान करते हुए कहा कि यह एक राष्ट्रीय कर्तव्य ही नहीं, उन लोगों के साथ किया गया एक वादा भी है जिन लोगों ने स्वतंत्रता के संघर्ष में अपनी जान दी. अपने सोशल मीडिया पोस्ट के आखिर में निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं, जब हम सब मिलकर ईरान की वापसी का जश्न मनाएंगे और गर्व से कहेंगे कि हम डटे रहे. हमने संघर्ष किया और हमने जीत हासिल की.



