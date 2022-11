G20: बाली में ऋषि सुनक से हुई पीएम मोदी की मुलाकात, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मिले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में G-20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं. यहां उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की. ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक से प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली मुलाकात है. भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन में हुई राजनीतिक अस्थिरता और लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद अक्टूबर में कंजरवेटिव पार्टी के प्रमुख और यूके के प्रधानमंत्री बने हैं.

Prime Ministers @narendramodi and @RishiSunak in conversation during the first day of the @g20org Summit in Bali. pic.twitter.com/RQv1SD87HJ