VIDEO: होटल के बाहर प्रवासी भारतीयों से मिले पीएम मोदी, लोगों ने लगाए 'भारत माता की जय' के नारे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) को संबोधित किया. अपने भाषण में पीएम मोदी ने कोरोना, आतंकवाद, अफगानिस्तान समेत विभिन्न मुद्दों का जिक्र किया. उन्होंने बिना नाम लिए हुए पाकिस्तान पर भी हमला बोला और कहा कि आतंकवाद का इस्तेमाल करने वाले देशों को भी समझना चाहिए कि उनके लिए भी यह खतरा हो सकता है. पीएम मोदी यूएनजीए में अपने संबोधन के बाद न्यूयॉर्क स्थित होटल पहुंचे, जहां बाहर खड़े प्रवासी भारतीयों से उन्होंने मुलाकात की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में जिस होटल में ठहसरे हुए थे, उसके बाहर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे. इन लोगों ने भारत के झंडे लिए हुए थे और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे. लोगों में पीएम मोदी के प्रति जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा था. जब प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण देने के बाद होटल लौटे तो उसके बाद उन्होंने लोगों से मुलाकात की. पीएम मोदी को अपने सामने देखकर भारतीय काफी खुश नजर आए. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाया और लगातार भारत माता की जय के नारे भी लगाते रहे.

PM Narendra Modi meets people gathered outside his hotel in New York. He is about to depart for John F Kennedy International Airport from where he will leave for India. pic.twitter.com/GFgMwXFUxU